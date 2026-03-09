Crisis en las Fallas de Carcaixent: convocan una asamblea urgente para abordar el "amaño" en los premios de la Cavalcada del Ninot

El runrún rodeaba en el mundo fallero de Carcaixent desde hacía días. Ahora la Junta Local Fallera de Tavernes de la Valldigna ha revelado lo que era un secreto a voces, que los premios de la Cavalcada del Ninot de Carcaixent, celebrada el pasado 28 de febrero, no se ajustaron al veredicto del jurado, que estaba integrado por tres representantes de las fallas de Tavernes, sino que la Junta Local Fallera de Carcaixent insistió en que había que cambiar los galardones (en principio los cinco se los llevaba la comisión Jardí de l'Alegria) y repartirlos entre varias fallas.

Las sospechas de "amaño" han obligado a la JLF de Carcaixent a convocar esta tarde de lunes una asamblea extraordinaria. Lo ha confirmado su presidente, Claudio Guerrero, a Levante-EMV. Asistirán la alcaldesa, Carolina Almiñana, y los presidentes de todas las comisiones. Guerrero ha avanzado que allí se aclarará todo.

El acta final, tras las "constantes presiones" que ha revelado la Junta de las Fallas de Tavernes de la Valldigna, repartió los galardones. Los de mejor disfraz individual de adultos e infantil y el de animación fueron para Jardí de l'Alegria. Mientras, el de disfraz colectivo infantil se lo llevó la falla Cánovas del Castillo y el de disfraz colectivo de adultos fue para Plaça Major.

La junta fallera de Tavernes de la Valldigna ha expresado públicamente su "malestar" por la insistencia de la junta de Carcaixent para que cambiaran los premios decididos en un primer momento. Aseguran que preguntaron si había alguna norma que impidiera que una misma falla se llevara los cinco galardones. La junta de Carcaixent les dijo que no, pero luego, les insistieron en tres llamadas de teléfono en que "se había tomado la decisión de modificar los premios porque 'no quieren problemas'".

El enfado de la junta de Tavernes se acentuó tras asegurarles Claudio Guerrero que ellos iban a publicar un comunicado aclarando todo lo que había pasado y luego lanzaron dos comunicados en los que aseveraban que los miembros del jurado habían aceptado los cambios. "El jurado en ningún momento quiso modificar los premios inicialmente otorgados", han insistido desde la junta local fallera de Tavernes.

Frentes abiertos

Así las cosas, los premios de la Cavalcada del Ninot han abierto varios frentes. Hay polémica en las fallas de Carcaixent ante el posible "amaño" en los galardones. Y hay un desencuentro hecho público ya entre las juntas falleras de Carcaixent y Tavernes de la Valldigna. Que los falleros de un pueblo formen el jurado en las Fallas de otros municipios es algo habitual y refuerza que esta fiesta no tiene fronteras. Pero los problemas surgen cuando hay sospechas de injerencias y de posibles presiones para cambiar los galardones.