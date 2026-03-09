Cuatro detenidos en Alzira al frustrar la policía varios robos en vehículos

La Policía Local de Alzira ha detenido cuatro personas durante dos noches consecutivas de la semana pasada como presuntas autoras de varios delitos relacionados con robos en vehículos en diferentes barrios de la ciudad.

La primera actuación tuvo lugar en el barrio de Les Basses. Durante el servicio de patrulla, los agentes observaron un hombre manipulando un vehículo estacionado. Al acercarse, comprobaron que en realidad eran tres los individuos implicados y que estaban realizando un “puente” al coche con la intención, presuntamente, de llevárselo. Después de requerir refuerzos y contactar con el propietario del vehículo, los agentes procedieron a la detención de los tres hombres por un presunto delito de tentativa de sustracción de vehículo.

La noche siguiente, en el barrio de l’Alborgí, una patrulla de la Policía Local, con el apoyo de una patrulla de la Policía Nacional, acudió a un requerimiento ciudadano que alertaba de la presencia de un hombre que, con una linterna, estaba revolviendo el interior de un vehículo. Al personarse los agentes, el individuo intentó huir sin éxito.

Durante la intervención, los agentes comprobaron que había tres vehículos abiertos con signos de haber sido forzados. Además, intervinieron al varón varios objetos presuntamente sustraídos, motivo por el cual se procedió a su detención inmediata por un presunto delito de robo en interior de vehículo.

El concejal de Seguridad Ciudadana, Enrique Montalvá, ha destacado la importancia del trabajo preventivo y de proximidad de la Policía Local. “La presencia policial en nuestros barrios es fundamental para garantizar la seguridad y la tranquilidad de la ciudadanía. Estas actuaciones demuestran que la vigilancia constante y la rápida respuesta de los agentes son clave para prevenir y combatir los delitos”, ha afirmado.

Montalvá también ha agradecido la coordinación entre cuerpos policiales y la colaboración ciudadana, que permitió actuar con rapidez en el segundo de los casos. “Continuaremos reforzando la presencia policial en las calles para proteger los vecinos y vecinas de Alzira”, ha concluido.