Detenido en Algemesí tras ser sorprendido cuando esparcía bolsas de basura por las calles

La Policía Local de Algemesí ha detenido esta pasada noche un hombre después de sorprenderlo esparciendo bolsas de basura en varias calles del municipio. El individuo intentó huir de los agentes y llegó a exhibir un objeto metálico punzante antes de ser finalmente interceptado al barrio del Raval de Sant Roc, según informan fuentes municipales.

Los hechos se produjeron cuando una patrulla, después de un aviso ciudadano, observó como un individuo había esparcido suciedad y restos de basura en la vía pública. Los agentes facilitaron al identificado dos bolsas para que recogiera esos residuos, al tiempo que le informaban de que iba a ser denunciado administrativamente para infringir la ordenanza municipal de convivencia.

Sin embargo, poco después los agentes volvieron a localizar el mismo hombre en la calle Dels Arbres mientras volvía a esparcir bolsas de basura. Al advertir la presencia policial, el individuo huyó del lugar. La patrulla le requirió nuevamente que se parara pero el hombre aceleró la marcha hacia el barrio del Raval. Durante la persecución, los agentes observaron que llevaba un objeto metálico, aparentemente un punzón, que exhibió ante los policías. Finalmente, los agentes consiguieron darle alcance y proceder a su detención, según las mismas fuentes.

Cuatro detenciones más en tres noches

La actividad policial también ha dado como resultado cuatro detenciones más durante los últimos días, en el marco de la intensificación de los dispositivos de vigilancia nocturna, con varias intervenciones relevantes. La primera fue el miércoles, 25 de febrero, cuando se detuvo un hombre sobre el cual pesaba una orden de detención dictada por un juzgado de Zaragoza.

Posteriormente, la noche del jueves, 26 de febrero, otro hombre fue interceptado mientras circulaba en un vehículo, a pesar de tener en vigor una orden de alejamiento de su expareja. Aquella misma noche también se produjo otra detención por un presunto delito de tráfico de drogas, después de encontrarle en un individuo una gran cantidad de cocaína y varios utensilios destinados a su pesaje y fraccionamiento en dosis.

Finalmente, el viernes, 27 de febrero, se produjeron dos detenciones más. La primera se efectuó gracias a las imágenes de las cámaras de videovigilancia de la zona de la estación, en relación con una reclamación judicial pendiente de detención e ingreso a prisión de un individuo con antecedentes por varios delitos contra la propiedad en diferentes poblaciones, entre ellas, Algemesí. La última fue después de sorprender otra persona en el interior de una propiedad rústica mientras sustraía varios efectos de una caravana.

El concejal de Seguridad Ciudadana, Kiko Reinoso, ha manifestado su satisfacción por el trabajo, la eficiencia y la efectividad de los recursos policiales existentes, a pesar de contar actualmente con una plantilla mermada por tres jubilaciones recientes y por la marcha de personal interino en otras poblaciones después de haber conseguido una plaza en propiedad. “A pesar de estas circunstancias, la Policía Local continúa desarrollando su tarea con profesionalidad y compromiso, manteniendo activos los dispositivos de vigilancia y respuesta ante cualquier incidencia en el municipio”, ha señalado. Así, el edil remarca que ha finalizado “un proceso selectivo que concluirá con la incorporación de 18 agentes con plaza en propiedad, quedando reforzado el servicio para mejorar la proactividad policial”.

Por su parte, el alcalde de la ciudad, José Javier Sanchis, ha exigido en el Gobierno de España una modificación urgente de la legislación para fortalecer las condenas y no premiar la multirreincidencia ya que, en caso contrario, los esfuerzos de los municipios caen en saco roto, puesto que en las pocas horas, generalmente, los detenidos son puestos en libertad.