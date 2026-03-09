Los dueños del perro que mordió a un niño en Alzira alegan que el animal se asustó por unos petardos
Explican a la policía que llevaban con la correa al animal, que habían adoptado, cuando se escapó
El lanzamiento de petardos provocó que el perro que el domingo por la tarde mordió en la cara a un niño de dos años en Alzira se asustara y saliera en estampida, según las primeras manifestaciones de los propietarios a la policía, en las que exponen que llevaban al animal con un correa y que este se soltó como consecuencia de esa reacción. El perro, un mastín que habían adoptado, se coló entre dos coches y al salir se encontró con el niño, al que mordió en la boca sin ensañarse, causándole una herida desde el labio hasta la oreja. Como adelantó Levante-EMV, fue atendido en un primer momento en el centro de salud de Alzira y, acto seguido, trasladado al Hospital la Fe de València, donde quedó ingresado al precisar de atención especializada por las características de la herida.
Los hechos se produjeron en una calle de Alzira. Según informó el Centro de Información y Coordinación de Urgencia (CICU), a las 18,04 horas recibió un aviso desde el centro de salud y el menor, originario de Xàtiva, fue trasladado al Hospital la Fe.
La Policía Local ha confirmado que el perro tenía la documentación y las vacunas en regla tras una adopción, si bien todo apunta que se trata de un cruce por lo que ahora se intenta determinar cual puede ser la raza cruzada con el mastín. La Policía Nacional ha asumido la investigación.
