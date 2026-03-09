Un restaurante de Carcaixent gana el concurso nacional de "espardenyà" de Alzira

El restaurante de Carcaixent El Rebost de l’Olivier se ha adjudicado este domingo la décima edición del “Concurs Nacional d’Espardenyà de Alzira”, que conlleva un premio en metálico de 3.000 euros, según la resolución del jurado que ha otorgado el segundo premio al Amadeus de Alzira mientras que El Mas d’Anna, de Alginet, ha quedado en tercer lugar.

El cocinero alzireño Sergio Canet desplazado desde Suiza para participar en el concurso. / Pascual Fandos

La climatología ha permitido la celebración con normalidad de esta jornada festiva con este singular plato como protagonista, pese a que la amenaza de lluvia de los días previos había llevado al ayuntamiento a contemplar un plan alternativo, y el entorno de la plaza del Reino se ha ido llenando de público, en unos casos por curiosidad y, en otros, con el objetivo de degustar una “espardenyà” como colofón del concurso.

Uno de los participantes durante la fase final de la preparación de la "espardenyà". / Pascual Fandos

Treinta restaurantes se habían inscrito en esta décima edición del concurso profesional, lo que representa un récord de participación en la historia del certamen, y el jurado ha otorgado el primer premio a la “espardenyà” presentada por el Rebost de l’Olivier. El segundo premio, que lleva aparejado un premio en metálico de 1.500 euros, ha sido para un establecimiento de Alzira, Amadeus, y el tercero ha recaído en El Mas d’Anna, que repite en el podium, ya que el año pasado quedó en segundo lugar.

Los cocineros del Amadeus recogen el segundo premio. / Levante-EMV

En paralelo al concurso profesional, un total de 31 asociaciones locales, desde fallas a cofradías, de todo tipo han participado en esta jornada festiva cocinando sus propias “espardenyàs”.