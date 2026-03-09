Un restaurante de Carcaixent gana el concurso nacional de "espardenyà" de Alzira
El Rebost de l'Olivier se impone en la décima edición del certamen por delante de Amadeus, de Alzira, y de El Mas d'Anna de Alginet
El restaurante de Carcaixent El Rebost de l’Olivier se ha adjudicado este domingo la décima edición del “Concurs Nacional d’Espardenyà de Alzira”, que conlleva un premio en metálico de 3.000 euros, según la resolución del jurado que ha otorgado el segundo premio al Amadeus de Alzira mientras que El Mas d’Anna, de Alginet, ha quedado en tercer lugar.
La climatología ha permitido la celebración con normalidad de esta jornada festiva con este singular plato como protagonista, pese a que la amenaza de lluvia de los días previos había llevado al ayuntamiento a contemplar un plan alternativo, y el entorno de la plaza del Reino se ha ido llenando de público, en unos casos por curiosidad y, en otros, con el objetivo de degustar una “espardenyà” como colofón del concurso.
Treinta restaurantes se habían inscrito en esta décima edición del concurso profesional, lo que representa un récord de participación en la historia del certamen, y el jurado ha otorgado el primer premio a la “espardenyà” presentada por el Rebost de l’Olivier. El segundo premio, que lleva aparejado un premio en metálico de 1.500 euros, ha sido para un establecimiento de Alzira, Amadeus, y el tercero ha recaído en El Mas d’Anna, que repite en el podium, ya que el año pasado quedó en segundo lugar.
En paralelo al concurso profesional, un total de 31 asociaciones locales, desde fallas a cofradías, de todo tipo han participado en esta jornada festiva cocinando sus propias “espardenyàs”.
Suscríbete para seguir leyendo
- Vecinos de El Romaní denuncian que llevan 'un mes sin dormir' por los reductores de velocidad de la carretera
- El Grupo Ferrero construirá en Alzira una fábrica de chocolate para sus helados
- Alzira activa el cierre de los contenedores de basura orgánica con un millar de tarjetas magnéticas repartidas
- Los reparos de Cultura a la apertura de nuevos accesos paralizan otra vez las obras de consolidación del castillo de Corbera
- Diez empresas optan a construir el cauce de alivio que conectará el Barxeta con el Xúquer en Carcaixent
- El montaje de 26 carpas falleras autorizadas en Alzira comienza hoy a constreñir el tráfico en las calles
- La tortuga autóctona prospera en Montserrat: la laguna se consolida como refugio
- Educación también autoriza un día festivo más por las Fallas en l'Alcúdia y la Pobla Llarga