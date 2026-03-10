Los arroceros abogan en Sueca por variedades resistentes a una plaga que ya amenaza el cultivo de las tradicionales

“Las variedades más tradicionales de arroz están en peligro de desaparición y hay que resistir de la mejor forma posible”. El mensaje lo lanzó el presidente de AVA-Asaja, Cristóbal Aguado, en la jornada técnica sobre la Pyricularia del arroz, la enfermedad más dañina para este cultivo, que reunió en la casa de la cultura de Sueca a cerca de 200 productores con el objetivo de analizar su evolución y abordar estrategias de control basadas en variedades de arroz más resistentes, fungicidas y equipos eficaces, así como prácticas agronómicas adecuadas.

Aguado explicó que AVA continúa manteniendo contactos con las administraciones para lograr soluciones urgentes, ya que “es importante que nos autoricen las materias activas que necesitamos, aunque sea de manera excepcional”. No obstante, destacó que jornadas como la celebrada en Sueca permiten orientar a los agricultores sobre “cómo actuar con los medios actuales mientras llegan nuevas herramientas”, y recordó que la entidad agraria ha trasladado esta problemática a Europa participando en protestas en Estrasburgo y Bruselas junto a representantes del arroz valenciano.

El encuentro también contó con la participación del director general de la PAC de la Conselleria de Agricultura, Ángel Marhuenda, y el director del Institut Valencià d’Investigacions Agràries (IVIA), Alejandro Tena, además de investigadores y técnicos especializados en Sanidad Vegetal. También estuvieron presentes José Luis Mariner, nuevo delegado de AVA-ASAJA en Sueca y José Pascual Fortea, responsable de la sectorial del arroz.

El jefe del Servicio de Sanidad Vegetal de la Generalitat, Vicente Dalmau, explicó durante su intervención que la Pyricularia es una de las enfermedades del arroz más destructivas del mundo, especialmente para variedades sensibles como el arroz bomba, que puede sufrir daños tanto en la hoja como en la panícula.

Del mismo modo, Antonio Vicent, Coordinador del Centro de Protección Vegetal del IVIA, apuntó que el control de esta enfermedad pasa por actuar en momentos clave del ciclo del cultivo —fase vegetativa, reproductiva y de maduración— y por aplicar correctamente otras medidas agronómicas como el manejo del abonado nitrogenado, la densidad de siembra o el uso responsable de fitosanitarios para evitar que el hongo genere resistencias.

Por su parte, la jefa de la Unidad de Agroingeniería del IVIA, Patricia Chueca, explicó que los agricultores disponen hoy de herramientas cada vez más avanzadas como los pulverizadores de precisión. Destacó también el uso de drones o avionetas, que pueden convertirse en grandes aliados si se emplean correctamente, pero insistió en que la eficacia de estos medios depende en gran medida de una correcta calibración. En este sentido, subrayó que ajustar bien los pulverizadores y graduar adecuadamente los equipos es esencial para lograr una aplicación precisa y eficaz de los tratamientos.

Mensaje prudente de optimismo para 2026

La jefa de la Unidad del Arroz del IVIA, Concha Domingo, detalló que se está avanzando en el registro de nuevas variedades de arroz redondo tolerantes a la Pyricularia. También incidió en algunas soluciones innovadoras, como el uso de micorrizas comerciales, las cuales “están mostrando resultados prometedores para aumentar la resistencia de las plantas frente a la Pyricularia”. Además, trasladó un mensaje de prudente optimismo al sector al considerar que “el último año fue especialmente complicado por la coincidencia de varios factores”, confiando en que “la próxima campaña pueda desarrollarse en mejores condiciones”.

La investigadora del IVIA Ana Quiñones abordó distintas prácticas agronómicas relacionadas con la siembra y explicó que “aumentar la distancia entre plantas no implica necesariamente una pérdida de producción”, además de presentar el proyecto de investigación 2026-2027 que el IVIA está desarrollando para mejorar el manejo del cultivo.

La jornada concluyó con una mesa redonda en la que los asistentes plantearon sus dudas a los ponentes. Finalmente, durante la clausura, el director general de la PAC de la Conselleria de Agricultura, Ángel Marhuenda, reconoció que el sector “afronta amenazas” pero trasladó un mensaje de confianza al afirmar que “existe un amplio conocimiento sobre el cultivo del arroz en la Comunitat Valenciana” y que la Generalitat “seguirá trabajando para apoyar al sector y reforzar la investigación del IVIA”.