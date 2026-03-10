El Castellonense se distancia como líder tras imponerse al Utiel (1-0)
El equipo de Iñaki Rodríguez saca nueve puntos al segundo, a la espera del resultado del At. Saguntino en un partido aplazado
David Chordà
La UD Castellonense es aún más líder. Con el triunfo por 1-0 sobre el Utiel, a nueve jornadas para el final de la competición, los de Iñaki Rodríguez sacan nueve puntos al At. Levante, que lleva dos derrotas seguidas. El miércoles sabrá si sigue teniendo nueve puntos sobre el segundo, ocho o seis, depende de lo que haga el At. Saguntino en Soneja en partido aplazado.
El técnico alzireño se mostró muy satisfecho por el partido “tan completo que hicimos, ya que dominamos ambas áreas en todo momento sin pasar apuros”.
Rodríguez formó con Company; Binu, Badal, Sergi, Espeso; Siscar, Samper, Misffut y Murillo; Iker Garijo y Lidón. Los albinegros tuvieron dos ocasiones muy claras en el primer acto “pero en el descanso dijimos que había que ir a por el gol que les hiciera adelantar líneas”. Los cambios ya fueron signo de mejorar el ataque. En el 63 Toty salió por Lidón y, diez minutos después, Marc Abril y Joe Winstanley sustituyeron a Misffut y Espeso. Con una salida por banda izquierda, Abril cedió a Agus Murillo, que puso un gran pase a Iker Garijo, que se fabricó él solo su decimotercer gol. “Después hicimos un cambio más defensivo -el central Enrique en lugar del extremo Siscar- para neutralizar el juego directo con el que nos atacaron”, añadió Iñaki.
El domingo a las 17 h. los ribereños visitarán el Beltrán Báguena de Buñol.
