La colaboración vecinal y las alarmas frenan una okupación en el centro urbano de Cullera

La rápida intervención de la Policía Local de Cullera, sumada a la vigilancia activa de los residentes y los sistemas de seguridad privada, permitió interceptar ayer lunes a tres personas presuntamente implicadas en la ocupación de viviendas en el municipio. El operativo, que contó con el despliegue de dos patrullas, se desencadenó tras el aviso de una vecina que alertó de movimientos sospechosos en pleno centro histórico.

Los hechos se iniciaron cuando una residente observó a tres individuos —dos mujeres y un hombre— saliendo de un inmueble en la calle Mare de Déu de la Bonaguía cargados con diversos objetos, incluso utilizando un carrito para el transporte. Al mismo tiempo, se disparó una alarma que confirmó que se había producido una intrusión, lo que movilizó de inmediato a los agentes.

Dispositivo de búsqueda

La jefatura de la Policía Local organizó un dispositivo de búsqueda por las calles adyacentes. Gracias a la descripción facilitada por la testigo, los agentes lograron localizar e identificar a los sospechosos en la calle de Dalt. Dos varones y una mujer de entre 33 años y 16 años, todos ellos con residencia en la Comunidad de Madrid.

Tras las comprobaciones pertinentes, se constató que los identificados ya contaban con antecedentes previos por hechos similares. Las investigaciones policiales apuntan a que los sospechosos habrían accedido a una vivienda en venta a través de la calle de la Bonaguía para, presuntamente, saltar desde allí a un segundo inmueble ubicado en la calle de Baix.

Nueva ordenanza municipal

Fuentes municipales destacan que esta actuación de la Policía Local pone de relieve la eficacia de la cooperación entre la seguridad pública y la privada, un pilar que el Ayuntamiento de Cullera busca blindar con la nueva ordenanza municipal. Esta normativa, en la que trabaja actualmente el consistorio, pretende dotar a las fuerzas de seguridad de mejores herramientas administrativas y operativas para agilizar la respuesta ante la ocupación ilegal y garantizar la convivencia vecinal.

El ayuntamiento subraya el papel de la "vigilancia ciudadana", recordando que la comunicación inmediata con la Policía Local es clave para que los dispositivos de búsqueda, como el de ayer, terminen con éxito antes de que la ocupación se consolide.