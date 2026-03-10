Cullera abre el primer parque de socialización canina

El Ayuntamiento de Cullera ha abierto el primer parque de socialización canina del municipio, un espacio especialmente diseñado para que los perros puedan jugar, correr y relacionarse en libertad y con seguridad.

El nuevo parque responde a una demanda creciente de las personas propietarias de animales de compañía y tiene como objetivo mejorar la convivencia, promover el bienestar animal y ofrecer una alternativa adecuada en sus paseos.

El área está completamente delimitada con vallas para que los perros puedan interactuar libremente, tiene dos accesos de entrada y salida, y en su interior también se han instalado papeleras con dispensadores de bolsas para facilitar la recogida de excrementos y una fuente de agua.

El concejal de Bienestar Animal, Víctor López, ha destacado que esta nuevo equipamento forma parte de la apuesta municipal por una ciudad más amable con los animales y por una mejor gestión de los espacios públicos compartidos. De hecho, este se ha instalado en una zona que estaba en desuso y no será el único, puesto que el consistorio está trabajando en la instalación del siguiente parque de socialización canina en la zona del Racó, según ha indicado el edil López.

“Con este parque damos respuesta a una necesidad real del municipio y ofrecemos un lugar donde los perros pueden socializar de manera segura mientras fomentamos una convivencia respetuosa entre todos los vecinos y vecinas”, ha destacado el concejal responsable de Bienestar Animal.

El ayuntamiento recuerda que el uso del parque está sujeto a unas normas básicas de convivencia, entre las que están el respeto a los otros perros, mantener los animales bajo supervisión, garantizar que los perros estén correctamente identificados y con las vacunas al día, el uso de bozal en animales potencialmente peligrosos, o la obligatoriedad de recoger excrementos y limpiar los orines.

Control de ADN canino

El concejal de Bienestar Animal también ha anunciado que el Ayuntamiento de Cullera está ultimando la implementación de un sistema de ADN canino que permitirá crear un censo genético de los perros del municipio con el objetivo de mejorar la convivencia y combatir las conductas incívicas y la irresponsabilidad de sus propietarios relacionadas con la presencia de excrementos en la vía pública. Esta iniciativa permitirá identificar los animales a partir de su perfil genético, hecho que facilitará localizar los propietarios que no recogen las deposiciones de sus mascotas y aplicar las sanciones correspondientes, contribuyendo así a mantener los espacios públicos más limpios.

El futuro censo de ADN canino servirá también como herramienta de control y gestión de la población canina del municipio.

Paseos tranquilos en Fallas

Cullera también se ha sumado a la iniciativa «Pañuelo verde, paseo tranquilo» del Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de València para las Fallas 2026. Una campaña que identifica y protege a los perros sensibles al ruido pirotécnico, para evitar que las personas tiren petardos cerca de ellos y respeten sus paseos. Un gesto sencillo y respetuoso para evitar que las mascotas pasen por episodios de miedo o estrés.

Las clínicas veterinarias de Cullera que se han adherido a la campaña son Integral Clínica Veterinaria y Clínica Veterinaria Plaza la Virgen, donde se puede conseguir el pañuelo verde.