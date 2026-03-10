Un disparo disuasorio de un policía hiere a un conductor que intentaba embestir a una patrulla tras una larga persecución por Alzira

El conductor de un vehículo que huía de la policía ha resultado herido esta madrugada en Alzira por un disparo efectuado por un agente cuando el turismo trataba de embestir a la patrulla al verse atrapado por la presencia de una carpa fallera que le impedía seguir.

Los hechos se han desencadenado en torno a la una de la madrugada en la plaza Mayor, a la que ha llegado este conductor tras una larga persecución en la que ha circulado en muchos momentos en contra de dirección. Al parecer, según apuntan algunas fuentes, la persecución se había iniciado en el entorno del parque de l’Alquenència después de que una patrulla de la Policía Local diera el alto a un vehículo, que se ha dado a la fuga. En esta persecución por buena parte del casco urbano, el vehículo que huía ha llegado hasta la plaza de Sant Judes y remontado en contra de dirección toda la calle Colón, con el riesgo de colisión con otros vehículos. Ha continuado su huida por la calle Curtidors y ha llegado a la plaza Mayor, donde al girar para tomar dirección a la calle Pérez Galdós se ha topado con la carpa de la falla que estos días corta el paso a los vehículos.

La primera patrulla de la Policía Local que le perseguía se ha posicionado detrás y le ha dado de nuevo el alto, que el conductor ha ignorado, intentando embestir a los agentes marchas atrás con su vehículo, por lo que uno de ellos ha efectuado dos disparos disuasorios a la ruedas del turismo, aunque uno de ellos ha impactado al parecer en la pierna del conductor, que ha resultado herido, por lo que ha sido traslado al Hospital de la Ribera, donde ha quedado ingresado.

Noticias relacionadas

Los agentes han procedido a su detención por un presunto delito de atentado contra la autoridad y otro contra la seguridad vial, según ha podido saber Levante-EMV.