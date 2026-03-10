Sin extintores ni medios para controlar derrames contaminantes: así operaba al desguace clandestino descubierto en la Ribera

La Guardia Civil ha propuesto sancionar a un establecimiento que operaba como almacén y desguace clandestino en un municipio de la Ribera Alta que incumplía numerosos reglamentos y leyes medioambientales, según ha informado la Comandancia de Valencia.

La actuación comenzó el pasado 28 de febrero, tras recibir la voz de alerta de un vecino, que informo de una actividad de transportes y almacenaje de residuos peligrosos en una nave de un polígono industrial en la Ribera Alta.

Los agentes acudieron y detectaron que salía de la nave un tracto-camión y un semirremolque. Se pudo verificar que la empresa de transportes estaba constituida en Rumanía, pero que no lo estaba en España.

Tras una inspección más profunda, los guardias civiles solicitaron el apoyo de una patrulla del Seprona para la evaluación de las posibles infracciones medioambientales que se podrían estar cometiendo.

Neumáticos y otros materiales almacenados. / Guardia Civil

Se le requirió al responsable de la empresa, un hombre rumano de 26 años, la documentación y que acreditara las situaciones observadas que pudieran ser irregulares, informa la Guardia Civil.

Se pudo comprobar que existían grandes recipientes que contenían disolventes altamente corrosivos e inflamables que no tenían las medidas de almacenaje requeridas, ni estaban ubicados en los lugares pertinentes.

Además, no había extintores ni medios de extinción de incendios ni mecanismos o medios para evitar el derrame de la sustancia o controlarlo en caso de producirse.

También le fueron requeridas al gerente las licencias, seguros y resto de documentación que acreditara la legalidad del negocio y las medidas legales exigibles. Hasta el momento no se han aportado estos documentos, suponiendo una infracción muy grave de la ley 5/2022, de 29 de noviembre, de residuos y suelos contaminados para el fomento de la economía circular en la C.V. y a la ley 6/2014, de 25 de julio, de Prevención, Calidad y Control Ambiental de Actividades en la C.V.

Además, se comprobó que existían neumáticos en el interior de la nave al final de su vida útil y que tampoco cumplían con las medidas de almacenaje y gestión determinadas en el Real Decreto 712/2025, de 26 de agosto, de neumáticos al final de su vida útil.

Igualmente se levantaron actas de denuncia por dos vehículos desguazados no descontaminados con matrícula extranjera que fueron encontrados en la nave.

Por todo ello se levantaron las correspondientes actas de denuncia a la Consellería de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio y al ayuntamiento de la localidad. La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Puesto Principal de Carlet y de la Patrulla del Seprona de Alzira.