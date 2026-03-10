El hospital de Alzira activa una unidad con once camas para ingresos que no superen las 72 horas

El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, ha destacado este martes durante su visita al Hospital de La Ribera “la importancia de la puesta en funcionamiento de la nueva Unidad de Corta Estancia del Hospital de La Ribera, un recurso asistencial que ha contado con una inversión de más de 316.000 euros, y que va a permitir optimizar la atención a pacientes que requieren tratamientos o intervenciones de corta duración”.

Así se ha manifestado Gómez, que también ha mantenido una reunión con el gerente de la ASI Valencia Este, Luis Ibáñez, la gerente del departamento de salud de La Ribera, Rosabel Ribes, y el resto de equipo directivo y jefes de servicio para abordar los principales objetivos y proyectos estratégicos del área sanitaria.

En este sentido, el conseller se ha referido a la firme apuesta de la conselleria “por ir mejorando día a día los recursos asistenciales a disposición de la ciudadanía y avanzar hacia una sanidad más humana y personalizada”. De hecho, esta nueva unidad supone una gran alternativa a la hospitalización convencional y evita ingresos prolongados de forma innecesaria en aquellos casos clínicamente indicados, por lo que los pacientes ganan en seguridad, humanización y confort”.

La nueva unidad dispone de 11 camas hospitalarias destinadas a pacientes con una estancia prevista de entre 24 y 72 horas, bajo criterios clínicos específicos. Se trata de un modelo asistencial que está diseñado para atender procesos agudos de corta evolución o reagudizaciones de enfermedades crónicas que pueden resolverse en un breve periodo de tiempo, evitando ingresos prolongados y mejorando la eficiencia del sistema sanitario.

La Unidad de Corta Estancia está ubicada en la primera planta central del hospital, un espacio que ha sido completamente reformado y equipado para adaptarse a las necesidades asistenciales de la unidad.

6,4 millones invertidos en 2025

Durante su visita, Marciano Gómez ha subrayado que la sanidad de La Ribera “está viviendo una nueva etapa marcada por la planificación, la inversión y la mejora de las infraestructuras sanitarias”. De hecho, ha destinado en el último año más de 6,4 millones de euros al departamento de salud de La Ribera, la mayor desde su paso a gestión directa por parte de la Conselleria.

Asimismo, entre las actuaciones más relevantes para el departamento, fuentes de la conselleria recuerdan la próxima construcción del nuevo edificio Oncohematológico, que supondrá una inversión superior a 10,6 millones de euros y que tras la redacción del proyecto, actualmente está pendiente de la próxima licitación de la ejecución de obra. Este nuevo espacio de 5 plantas permitirá ampliar el Hospital de Día, consultas, salas de tratamiento y áreas asistenciales vinculadas a la atención oncológica, con un diseño orientado a la funcionalidad, la sostenibilidad y la humanización de la asistencia. El nuevo edificio también albergará otros espacios como la planta de psiquiatría o el nuevo gimnasio de rehabilitación entre otros.

Además, la conselleria también impulsa el proyecto de ampliación del área de Urgencias, Bloque quirúrgico y Hospitalización, que permitirá incrementar el espacio asistencial de Urgencias en 720 metros cuadrados adicionales, crear un área específica de urgencias pediátricas y ampliar el bloque quirúrgico con cuatro nuevos quirófanos, pasando de 10 a 14. El coste estimado de ejecución de obras asciende a 15 millones de euros.

Esta ampliación permitirá incrementar la actividad quirúrgica en más de 3.000 intervenciones anuales, mejorando la gestión de las listas de espera y optimizando los espacios destinados a profesionales y pacientes. Además, este proyecto contempla la ampliación del área de hospitalización con 17 nuevas camas.

Por otra parte, la conselleria ha invertido 2,6 millones de euros en la ampliación y mejora del Servicio de Nefrología del Hospital de La Ribera. La actuación permitirá ampliar el espacio asistencial en 500 metros cuadrados y duplicar los puestos de hemodiálisis, incorporando además nueva tecnología para optimizar los tratamientos y mejorar la calidad de la atención a los pacientes.

Otro de los proyectos es la ampliación del aparcamiento del Hospital Universitario de La Ribera, para dar respuesta a una demanda histórica de profesionales y pacientes. La actuación prevé la adquisición de más de 32.800 metros cuadrados de terreno, lo que permitirá habilitar entre 600 y 800 nuevas plazas de aparcamiento y mejorar los accesos al hospital mediante la conexión con la carretera de Corbera y la CV-510. Actualmente, el proyecto se encuentra en fase de tramitación administrativa para la expropiación de los terrenos necesarios.

Mejora de la Atención Primaria

En cuanto a la mejora de las infraestructuras sanitarias en Atención Primaria, fuentes de la conselleria destacan que se está ejecutando la reforma y ampliación del Centro de Salud Integrado de Sueca, que cuenta con una inversión de 1,7 millones de euros así como la construcción del nuevo centro de salud de Corbera, con una inversión de 1,13 millones de euros.

También se encuentra en fase de adjudicación la ampliación del Centro de Salud de Algemesí, cuya licitación asciende a 4,2 millones de euros, una actuación que permitirá mejorar la capacidad asistencial del municipio.

Noticias relacionadas

Por último, se ha adjudicado recientemente la ejecución de obra del nuevo centro de salud de Massalavés, con un presupuesto de más de 650.000 euros.