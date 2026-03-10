La Junta Fallera de Carcaixent rectifica, se disculpa y respeta el acta inicial del jurado de la cabalgata

La Junta Local Fallera de Carcaixent tiene previsto rectificar los premios de la Cavalcada del Ninot, celebrada el sábado 28 de febrero y, finalmente, otorgar dos de ellos, el de mejor disfraz colectivo adulto e infantil, que inicialmente se concedieron a las comisiones de Cánovas del Castillo y Plaça Major, respectivamente, a Jardí de l'Alegria. Con ello, según ha podido saber este diario, se cumpliría el acta original del jurado, parte del cual llegó de Tavernes de la Valldigna para puntuar el desfile. Con esta medida se zanjarían las sospechas de "amaño" que han planeado sobre estos premios. De hecho, fue la propia Junta Local Fallera de Tavernes quien denunció "las presiones" recibidas para cambiar los dos premios.

Como ha informado Levante-EMV, el jurado vallero otorgó cinco de los principales galardones de esta cabalgata a la comisión de Jardí de l'Alegria. En concreto los de disfraz individual y colectivo, en sus categorías mayor e infantil, y el de mejor animación de calle.

Sin embargo, al parecer hubo presiones al jurado por parte de la Junta Local Fallera para que este los repartiera de una manera más equitativa, cosa que indignó a los miembros desplazados desde Tavernes de la Valldigna.

De hecho, la Federació de Falles vallera el mismo sábado por la noche emitió un comunicado denunciando esta situación y desvinculándose de "la alteración de los resultados".

Ante estos hechos la Junta Local Fallera de Carcaixent convocó una asamblea extraordinaria, que se celebró este lunes por la tarde. El presidente de la Junta, Carlos Guerrero, no ha querido hacer valoraciones y se remite a un comunicado que enviará la JLF a última hora de esta tarde, tras someterlo previamente a la aprobación de todos los presidentes de las comisiones de la ciudad.

Con todo, en la citada asamblea, según fuentes consultadas por este periódico, se reconoció el error y está previsto que hoy se haga público y también se pidan disculpas al jurado de Tavernes de la Valldigna.

La alcaldesa, Carolina Almiñana, que asistió a la asamblea en su calidad de miembro nata de la Junta Local Fallera, aclaró que su función es "puramente representativa" y su papel fue el de "escuchar y apoyar las decisiones que se tomaron democráticamente".

Almiñana pide que se recupere la credibilidad en el mundo fallero, "sobre todo por el trabajo que realizan comisiones, jurados, artistas falleros y la propia Junta Local", y expresa el deseo de que "podamos disfrutar de las Fallas y las fiestas no estén empañadas por la polémica".

Tregua fallera

Por su parte, el presidente de la comisión Jardí de l'Alegria, Ico López, también quiere pasar página estos días. Recuerda que inicialmente encajaron con deportividad que los dos premios de disfraces colectivos no fueran para ellos, pero valora la rectificación de la JLF y expresa su satisfacción porque se amplíe este palmarés, fruto del trabajo realizado.

Ahora bien, pese a ser la falla más afectada insiste en su deseo de no polemizar esta semana, "sobre todo por respeto a las falleras mayores de Carcaixent". Confía en que después de las fiestas josefinas "se depuren responsabilidades y se tomen las decisiones oportunas".

El resto de premios de la Cavalcada del Ninot 2026 que no han sido objeto de la polémica se mantienen invariables; es decir, el de mejor carroza para la falla Avinguda Germanies, y el de crítica infantil para Pes de la Fulla y el de crítica mayor para Plaça de la Constitució, así como el mejor disfraz en modalidad individual y colectiva para Jardí de l'Alegria.