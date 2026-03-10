La plantilla del servicio de recogida de basura convoca una huelga indefinida en Carcaixent

La plantilla del servicio de recogida de residuos urbanos de Carcaixent ha convocado una huelga indefinida a partir del próximo 13 de marzo ante el bloqueo en la negociación del convenio colectivo, según ha informado el sindicato Comisiones Obreras tras la asamblea celebrada este lunes por los trabajadores. La empresa Prezero España se encarga de la recogida de la basura en Carcaixent, a través del contrato que gestiona la Mancomunitat de la Ribera Alta, en dos lotes. En el caso de Carcaixent, donde opera el sistema denominado de “quita y pon”, en el que los contenedores se distribuyen y se recogen cada tarde, los operarios perciben unos salarios inferiores a los del otro lote que atiende, por ejemplo, la recogida puerta a puerta y que cuentan con un convenio diferente, explican fuentes sindicales.

CC OO ha informado que el convenio que regula las condiciones laborales de estos 18 trabajadores que prestan el servicio finalizó el 31 de diciembre y, desde entonces, si bien se han celebrado varias reuniones entre los representantes de la plantilla y la empresa concesionaria, no se ha producido ningún avance “significativo” que permita desbloquear la negociación, indicen desde el sindicato.

La plantilla denuncia salarios discriminatorios respecto de otros trabajadores del sector y señala que la empresa plantea subidas salariales “muy por debajo del IPC”, una situación que, inciden, “ha provocado un estancamiento total en la mesa de negociación y que ha llevado al personal a adoptar esta medida de presión”, si el arbitraje de la autoridad laboral no lo impide.

Las mismas fuentes detallan que la representación de lo trabajadores ha intentado contactar con el Ayuntamiento de Carcaixent, como administración titular del servicio, con la pretensión de buscar vías de mediación para desbloquear el conflicto. Sin embargo, inciden, “el consistorio ha trasladado que la gestión de estas contratas corresponde a la Mancomunitat, sin que hasta el momento se haya producido ninguna intervención efectiva para desbloquear la situación”.

La plantilla señala que, ante el bloqueo total de la negociación colectiva, no ha tenido otra alternativa que convocar una huelga indefinida “para exigir avances reales en la negociación del nuevo convenio colectivo”.

CC OO del Hàbitat se ha solidarizado con “la justa reivindicación” de la plantilla y anuncia que acompañará a los trabajadores en el proceso de negociación y en las movilizaciones que desarrollen. La plantilla, con todo, manifiesta su voluntad de seguir negociando con el objetivo de alcanzar una solución que permita resolver el conflicto “y mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras del servicio”.