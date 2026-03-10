El PSOE ve "inaceptables" e "irresponsables" las descalificaciones del gobierno de Sueca a la jueza que anuló la subida del IBI

El PSOE de Sueca ha valorado como “un ataque improcedente e inaceptable” las críticas vertidas en el último pleno por la portavoz de Compromís, Pilar Moncho, contra la magistrada del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 3 de València que firma la sentencia que anula la modificación de la ordenanza fiscal por la que en 2025 se aumentó un 35 % el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Los socialistas lamentan las “descalificaciones personales y profesionales” hacia la magistrada y advierten que el debate político “traspasó todos los límites admisibles”.

“No se trata de una discrepancia jurídica ni de una simple crítica política, sino de un ataque personal impropio de una institución democrática”, señala el PSPV suecano, que acusa al alcalde, Julián Saéz, del grupo independiente Sueca x Davant, y a la coalición de gobierno en su conjunto de “haber amparado” en el pleno estas “descalificaciones”.

Pilar Moncho llegó a repasar la trayectoria de la magistrada para acabar señalando que “ha tocado todos los palos y ninguno bien”, si bien el PSPV también le afea que cuestionara la celeridad de la resolución o se refiriera de forma despectiva hacia la magistrada señalando que la habían tirado de alguno de sus destinos.

Los socialistas lamentan además que estas declaraciones en las que se atacaba públicamente a una mujer juez se produjeran en el mismo pleno que se defendía una moción con motivo del 8 de marzo. “Los socialistas consideramos especialmente grave la actitud del alcalde, a quien responsabilizamos de haber permitido que la situación se produjera sin haber intervenido en ningún momento para llamar al orden. Denunciamos también que el resto del equipo de gobierno, lejos de desmarcarse de las palabras de la portavoz, las avalara con su silencio, con gestos de asentimiento e incluso con risas”, señalan los socialistas en un comunicado, en el que indican que “no se puede reivindicar el respeto a las mujeres y, al mismo tiempo, consentir o amparar descalificaciones de esta magnitud contra una mujer por el hecho de ejercer su responsabilidad”.

La formación socialista expone que la crítica a una resolución judicial puede formar parte del debate público, pero advierte que “desacreditar a la persona que la dicta, cuestionar su profesionalidad o sembrar sospechas sobre su actuación es una enorme irresponsabilidad institucional”.

Los socialistas afirman desmarcarse “de manera clara, rotunda y expresa” de esos ataques a la magistrada y señalan que se trata de hechos graves “para que sean valorados por las instancias competentes y, si procede, se adopten las medidas oportunas”.

“Lamentamos la imagen que una parte de la clase política proyectó en el último pleno, que consideramos indigna de una institución que representa a todos los suecanos y a todas la suecanas”, incide el comunicado, que concluye señalando que “Sueca merece un debate político serio, responsable y respetuoso”.