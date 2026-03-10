Rafa Calabuig toma el relevo de Mariano Clemente al frente de la patronal de Algemesí

La Asociación Empresarial de Algemesí (EMPAL) inicia una nueva etapa con la elección por unanimidad de Rafa Calabuig como presidente tras finalizar el mandato de Mariano Clemente, que ha ostentado el cargo durante los últimos seis años. Calabuig se convierte así en el cuarto presidente de EMPAL en los 18 años de historia de la entidad, tras Miguel Candel, Juan Carlos Ferragud y el propio Mariano Clemente.

La salida de Clemente se produce tras su reciente nombramiento como director general de Feria Valencia, una responsabilidad de ámbito autonómico que exige una dedicación plena, por lo que ha decidido dar un paso al lado, señalan fuentes de la patronal de Algemesí, que destacan que la etapa de Clemente al frente de la entidad ha estado marcada por algunos de los momentos más complejos para el tejido empresarial local. Durante la pandemia iniciada en 2020, EMPAL desempeñó un papel relevante como canal de información y coordinación para empresas, comercios y servicios, trasladando las continuas novedades normativas y facilitando el acceso a ayudas e incentivos impulsados por las distintas administraciones. Posteriormente, la riada del pasado 29 de octubre supuso un nuevo desafío para numerosas empresas del municipio. Desde entonces, la organización ha trabajado activamente en la defensa de la recuperación del tejido productivo local y en la interlocución con el Consorcio de Compensación de Seguros y las compañías aseguradoras para reclamar indemnizaciones justas para las empresas afectadas.

A pesar de estas circunstancias, la entidad ha reforzado su actividad y su base asociativa durante estos años, registrando un crecimiento significativo en el número de socios, manteniendo acciones formativas y mejorando los canales de comunicación con los asociados mediante nuevas herramientas informativas.

En el ámbito institucional, EMPAL ha colaborado estrechamente con el Ayuntamiento de Algemesí en iniciativas de dinamización económica y ha participado activamente en la creación y consolidación de las Entidades de Gestión y Modernización (EGM) de los polígonos Cotes y Pepe Miquel, encontrándose actualmente muy avanzada la constitución de la EGM de Xara.

En palabras de Mariano Clemente, “dejo la presidencia obligado por las circunstancias, consciente de que es lo mejor para EMPAL, pero convencido de que aún quedan proyectos importantes por desarrollar. Seguiré colaborando con la entidad desde otra posición”.

Nueva etapa con Rafa Calabuig

Tras la finalización de su mandato, la Asamblea General Extraordinaria eligió este lunes por unanimidad a Rafa Calabuig como nuevo presidente de EMPAL.

En su primera intervención ante los asociados, Calabuig agradeció la labor desarrollada por su predecesor y asumió el cargo con un mensaje de continuidad, estabilidad y trabajo conjunto.

El nuevo presidente subrayó que el objetivo de esta nueva etapa es reforzar el papel de EMPAL como interlocutor del tejido empresarial y continuar impulsando el desarrollo económico de Algemesí.

Entre las prioridades señaladas destacan el impulso de proyectos estratégicos como la urbanización del sector C del polígono Cotes, la constitución y consolidación de la EGM Xara, la obtención de la condición de Municipio Industrial Estratégico y el desarrollo de un plan de revitalización del comercio local.

Asimismo, Calabuig señaló la importancia de avanzar en la mejora de las infraestructuras y accesos a los polígonos industriales, la simplificación administrativa para facilitar la inversión y el emprendimiento, el fortalecimiento de la formación y la conexión entre empresas y centros educativos, el apoyo a la digitalización del tejido empresarial y la promoción de Algemesí como destino atractivo para nuevas inversiones.

El nuevo presidente reiteró también la voluntad de EMPAL de mantener una colaboración leal y constructiva con el Ayuntamiento de Algemesí y con el conjunto de instituciones públicas para seguir impulsando el crecimiento económico del municipio.

El alcalde de Algemesí, José Javier Sanchis, fue el encargado de cerrar la asamblea con una intervención en la que destacó la labor desarrollada por Mariano Clemente al frente de la entidad, subrayando la dificultad de ejercer el liderazgo empresarial en un periodo marcado por circunstancias especialmente complejas.

El alcalde felicitó a Clemente por su gestión, señalando que durante su presidencia ha trabajado en defensa de todo el tejido empresarial de la ciudad, tanto de los asociados como del conjunto de empresarios de Algemesí.

Asimismo, felicitó al nuevo presidente de EMPAL, Rafa Calabuig, destacando que cuenta con el respaldo de una junta directiva y de una base asociativa muy potentes. En este sentido, señaló que su trayectoria y capacidad de liderazgo son ampliamente conocidas y que permitirán dar continuidad al proyecto de la entidad y a las líneas estratégicas que se han venido desarrollando en los últimos años.

Por último, Sanchis reiteró el compromiso del Ayuntamiento de Algemesí con la promoción económica del municipio, subrayando que se trata de una apuesta compartida por el conjunto de la corporación municipal.