Atropello mortal de un camión la travesía de la CV-50 en Montroi

Un varón ha fallecido esta madrugada en Montroi tras ser atropellado por un camión, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencia (CICU), que a las 00:30 horas recibía el aviso de que un camión había atropellado a una persona en la avenida Blasco Ibáñez, la travesía de la CV-50 a su paso de esta localidad de la Ribera Alta.

Hasta el lugar se desplazaron una unidad de SVB y equipo médico de Atención Primaria, que solo pudo confirmar el fallecimiento de la víctima de la que se desconoce identificación.

La Guardia Civil de Tráfico se ha hecho cargo de las diligencias. Fuentes consultadas apuntan que el atropello se ha producido cuando el camión, que circulaba en dirección a Montserrat, se ha abierto para salvar una furgoneta que se había detenido en la lateral de la calzada.