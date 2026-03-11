La ausencia de acuerdo tras el arbitraje aboca a una huelga en la recogida de basura en plenas Fallas en Carcaixent

La reunión del Tribunal de Arbitraje Laboral (TAL) tras la convocatoria de huelga indefinida por la plantilla del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos de Carcaixent se ha levantado este miércoles sin acuerdo, lo que aboca a esta protesta a las puertas de las fiestas falleras. El Ayuntamiento de Carcaixent ha emitido un comunicado en el que explica que está colaborando en la negociación y la concreción de los servicios mínimos que deberán prestarse durante al huelga “con el fin de garantizar que se atiendan al menos las necesidades básicas de recogida de residuos en el municipio, especialmente en zonas concretas durante el periodo fallero”.

El comunicado emitido por el equipo de gobierno expone que, aunque el servicio no depende directamente del ayuntamiento, dado que lo presta la Mancomunitat de la Ribera Alta y la empresa adjudicataria del contrato, PreZero, está trabajando “para minimizar los efectos de la huelga convocada y conseguir una solución cuanto antes”.

El gobierno de Carcaixent (PP) expresa su respeto al derecho de los trabajadores aunque, a la vez, señala que es plenamente consciente de los perjuicios que esta situación puede ocasionar en la ciudad y a sus vecinos, especialmente en unas fechas de gran actividad como son las celebraciones falleras. “Por ese motivo el ayuntamiento está manteniendo contacto y trabajando de forma coordinada con la Conselleria de Medio Ambiente y con la dirección general de Trabajo con el objetivo de contribuir a que se alcance una solución en el menor plazo posible”.

La plantilla que presta el servicio de recogida de basura aprobó el lunes la convocatoria de una huelga indefinida a partir del viernes 13 de marzo ante el bloqueo en la negociación del convenio colectivo y al considerar que perciben salarios discriminatorios respecto de otros trabajadores del sector. La mediación del arbitraje laboral se ha levantado este miércoles sin acuerdo, según ha confirmado el sindicato Comisiones Obreras.