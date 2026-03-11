Cullera refuerza el dispositivo de seguridad con controles de accesos y aforos en las Fiestas Mayores

Cullera pondrá en marcha un dispositivo especial de seguridad, prevención y atención a emergencias con motivo de la celebración de las Fiestas Mayores de 2026, que tendrán lugar del 11 al 19 de abril y concentrarán cerca de un centenar de actos festivos con la asistencia de miles de personas.

La planificación del operativo se ha abordado este miércoles en la Junta Local de Seguridad, presidida por el alcalde de Cullera, Jordi Mayor, junto al subdelegado del Gobierno en València, José Rodríguez. En la reunión han participado representantes de la Policía Local de Cullera, Policía Nacional, Guardia Civil, Protección Civil, así como responsables de emergencias y promotoras de eventos.

El dispositivo prevé reforzar la presencia policial y los recursos de emergencia en los actos con mayor afluencia de público con el objetivo de garantizar la seguridad ciudadana, mejorar la capacidad de respuesta ante cualquier incidencia y asegurar el normal desarrollo de las celebraciones.

El plan especial pondrá el foco en los grandes eventos musicales y culturales, los espectáculos pirotécnicos, los festejos taurinos y las actividades programadas durante los fines de semana, cuando se espera una mayor concentración de asistentes.

Entre las medidas previstas figuran controles de aforo y de accesos, la ordenación del tráfico y la delimitación de perímetros de seguridad, así como operativos de vigilancia y controles de alcohol y drogas.

Asimismo, durante distintas jornadas festivas se habilitarán espacios de atención y sensibilización con la instalación de un Punto Violeta y un Punto LGTBIQ+, destinados a prevenir situaciones de violencia o discriminación y ofrecer apoyo ante posibles incidencias.

Controles especiales en Fallas

Fuentes municipales han avanzado que también se está preparando el dispositivo especial de seguridad con motivo de las Fallas que, como cada año, incluirá operativos específicos de la Policía Local para controlar el consumo de estupefacientes y de alcohol en la vía pública durante los días de mayor actividad festiva.

El consistorio ha hecho también un llamamiento a la responsabilidad y a la colaboración ciudadana para que las celebraciones se desarrollen en un clima de convivencia, respeto y seguridad.