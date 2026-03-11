El gobierno de Sueca espera la aclaración del juzgado para decidir si recurre el fallo que anula la subida del IBI

El gobierno de Sueca, integrado por Compromís, el grupo independiente SxD y una concejal del PP, está a la espera de recibir la aclaración de sentencia solicitada al Juzgado de lo Contencioso Administrativo n.º 3 de València para decidir si recurre la resolución que anula la subida del 35 % aplicada el año pasado en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), según se desprende de las intervenciones de los integrantes de la coalición en el último pleno, en el que señalaron que actualmente no existe ningún procedimiento del IBI y que el ayuntamiento está estudiando la sentencia.

La concejal de Hacienda, Noelia Benedito (SxD), pidió prudencia a la espera de que el juzgado ofrezca las explicaciones solicitadas sobre el contenido de la sentencia que anula la modificación de la ordenanza aprobada para aumentar el IBI al considerar que el consistorio no siguió el procedimiento que establece la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Benedito defendió la subida aprobada y mostró su sorpresa por esta resolución ya que señala que no existe informe técnico que justifique la motivación del aumento de la contribución que se proponía cuando, según la edil, “este informe existe y se remitió al juzgado cuando fue requerido”.

En una sesión no exenta de tensión, en la que la portavoz de Compromís, Pilar Moncho, cargó contra la magistrada que firma la sentencia, Benedito reveló que cuando gobernaba con el PSOE antes de la moción de censura el servicio de Intervención alertó de que de seguir con la inercia del gasto “se acabaría en una situación de desequilibrio presupuestario” y que ya en aquel momento el Catastro informó sobre la conveniencia de la subida del IBI. “Que los socialistas querían subir el IBI era un hecho y por eso pidieron los informes”, indicó, antes de asegurar que un “supuesto” de subida que el PSOE puso sobre la mesa “era tan elevado que SxD se posicionó en contra”.

Benedito incidió en que la subida del IBI responde a la necesidad de corregir “la situación económica heredada de la anterior gestión municipal”.

Moncho, por su parte, recordó a la oposición que la modificación de la ordenanza se aprobó en el pleno del que se ausentó sin que nadie presentara con posterioridad ni alegaciones ni ningún recurso judicial, como sí lo hizo un contribuyente que ha conseguido la anulación de sus liquidaciones. Moncho acusó a la oposición de “oportunismo político”.

El alcalde de Sueca, Julián Sáez, respondió a la petición de disculpas de la oposición señalando que se disculpaba “por no haber roto antes el pacto con el PSOE” e incluso lamentó haberlo formalizado, así como no haber grabado las conversaciones en las que, según aseguró, “los concejales socialistas defendían la necesidad de aumentar el IBI durante el primer año de legislatura para reducir el impacto político de la medida”.