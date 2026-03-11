La JLF de Carcaixent depurará responsabilidades por el amaño de los premios y llevará a partir ahora las votaciones a un notario

La polémica por el amaño de los premios de la cabalgata marcará un antes y un después en la actividad de la Junta Local Fallera de Carcaixent, que finalmente ha emitido una disculpa pública a todas las comisiones afectadas y a la ciudadanía en general, en la que anuncia que se depurará responsabilidades internas y que, para evitar que se pueda repetir una situación similar, a partir de ahora todas las votaciones correspondientes a los premios de los diferentes concursos se realizarán ante notario o, en su caso, ante el secretario del ayuntamiento.

Son las conclusiones de la asamblea de presidentes celebrada el lunes de forma urgente tras conocerse el amaño de los premios, después de que la Junta Local Fallera de Tavernes de la Valldigna denunciara las presiones recibidas por los miembros que había aportado al jurado para modificar el veredicto inicial que asignaba cinco de los premios a una misma comisión, en este caso, Jardí de l’Alegria.

Como adelantó Levante-EMV, la JLF no sólo rectifica y se disculpa, sino que también en un comunicado firmado por el presidente, Claudio Guerrero, anuncia que depurará responsabilidades tras constatar “que algunos miembros de esta junta y en ningún caso la totalidad de la misma” realizaron una modificación del resultado de las votaciones. Con todo, el comunicado emitido finalmente este miércoles también señala que la redistribución de premios se realizó “sin mala fe y con la intención de corregir lo que, en aquel momento, se interpretó como un error en el proceso”. Con todo, reconoce que la forma de proceder no fue la adecuada.

La Junta Local Fallera de Carcaixent dice asumir la responsabilidad que le corresponde y lamenta “sinceramente” la confusión y el malestar que esta situación haya podido producir entre las comisiones y en el conjunto de los falleros de la ciudad. Por otra parte, subraya que después de la reunión extraordinaria celebrada el lunes, los presidentes de las trece comisiones de la ciudad mostraron su confianza en la JLF “y han entendido las explicaciones de que en ningún momento exigió mala fe en lo que sucedió”.

Guerrero traslada especialmente las disculpas de la JLF al jurado de la Cavalcada del Ninot, a la JLF de Tavernes y a todas las fallas implicadas por las molestias y la situación generada.

De cara al futuro, y al objeto de garantizar la máxima transparencia y evitar cualquier tipo de duda, anuncia el acuerdo adoptado en la asamblea de que todas las votaciones correspondientes a los premios se realicen ante notario o, en su caso, ante el secretario general del ayuntamiento.

“Como presidente de la Junta Local Fallera quiero dejar claro que nunca he avalado ni avalaré ningún comportamiento que ponga en duda la transparencia, la igualdad y el respeto que merecen todas la comisiones falleras”, concluye la misiva de Claudio Guerrero.