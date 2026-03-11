Massalavés licita al fin la anhelada construcción del nuevo colegio que suplirá las múltiples carencias del actual

El Ayuntamiento de Massalavés ha dado un paso decisivo para hacer realidad una de las infraestructuras educativas más importantes para el futuro del municipio. El pleno municipal ha aprobado el proyecto de ejecución del nuevo CEIP Blasco Ibáñez, junto con los pliegos técnicos y administrativos que regirán el proceso de contratación de las obras. Se trata de una reivindicación histórica de la comunidad educativa dadas las carencias de las actuales instalaciones. La construcción del nuevo colegio ya se anunció hace casi cuatro años, al asignar la Conselleria de Educación fondos para diversas intervenciones y, en aquel momento, ya se anunción que el proyecto contemplaba el derribo del actual colegio y, gracias a la ampliación de la parcela hasta los 3.700 m2 se acabará con la actual división del centro en varias ubicaciones, ya que se construirá un nuevo colegio de una línea dotada con aula de Infantil de 2 años gratuita, tres aulas de Infantil de 3-5 años y seis de Primaria, más gimnasio y un comedor con cocina propia para 180 comensales en dos turnos.

Recreación virtual del interior del futuro centro escolar. / Levante-EMV

Tras este acuerdo plenario, la licitación del proyecto ya se ha publicado en la Plataforma de Contratación del Estado, con un presupuesto base de 6.053.378,73 euros, lo que abre oficialmente el proceso para que las empresas interesadas presenten sus ofertas y permitirá avanzar hacia el inicio de los trabajos, destacan fuentes municipales.

La actuación será posible gracias a la financiación del Plan Edificant de la Generalitat Valenciana, un programa destinado a la construcción, mejora y modernización de centros educativos en los municipios de la Comunitat Valenciana.

Desde el consistorio subrayan que este momento marca un hito dentro de un proceso largo y complejo, que ha requerido meses de trabajo técnico y administrativo para culminar la redacción del proyecto, la tramitación de los expedientes y la coordinación entre administraciones con el objetivo de que el nuevo centro responda a las necesidades educativas actuales y futuras del municipio.

La alcaldesa de Massalavés, Puri Noguera, ha destacado la relevancia del paso dado y reivindicado el esfuerzo realizado para alcanzar este punto del proceso. “La publicación de esta licitación supone un avance muy importante para Massalavés. Detrás de este momento hay mucho trabajo, mucha gestión y una clara voluntad de nuestro ayuntamiento de mejorar los servicios públicos y apostar por el futuro de nuestros niños y niñas”, ha señalado.

Otra perspectiva del futuro colegio en una imagen virtual. / Levante-EMV

Noguera ha subrayado que el nuevo colegio permitirá modernizar y reforzar las infraestructuras educativas del municipio, adaptándolas a las exigencias pedagógicas actuales y ofreciendo mejores condiciones tanto para el alumnado como para el profesorado. “La educación es una de las mejores inversiones que puede hacer un pueblo. Este nuevo CEIP Blasco Ibáñez no es solo un edificio, es una apuesta por ofrecer espacios educativos modernos, accesibles y preparados para las necesidades del siglo XXI”, ha afirmado la alcaldesa.

Asimismo, ha querido destacar la importancia de la colaboración institucional que ha permitido avanzar en el proyecto. “Gracias al Plan Edificant de la Generalitat Valenciana podemos impulsar una infraestructura largamente esperada por nuestra comunidad educativa. Hoy damos un paso más para convertir en realidad un proyecto muy importante para Massalavés”, ha añadido.

El futuro CEIP Blasco Ibáñez está concebido como un centro educativo moderno, eficiente y adaptado a las nuevas metodologías de enseñanza, pensado para mejorar la experiencia educativa del alumnado y reforzar el papel de la escuela como espacio de aprendizaje, convivencia y desarrollo personal.

El ayuntamiento recuerda que la construcción del nuevo colegio responde a una reivindicación histórica de la comunidad educativa y de los vecinos y vecinas del municipio, que durante años han defendido la necesidad de contar con unas instalaciones acordes al crecimiento y a las necesidades actuales de Massalavés. Con la publicación de la licitación, el proyecto entra ahora en su fase de contratación. Un proceso que acerca cada vez más el inicio de las obras y que permitirá dar forma a una infraestructura estratégica para el presente y el futuro educativo del municipio.