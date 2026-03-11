Montserrat desclasifica el PAI que proyectaba 1.200 viviendas para evitar nuevas urbanizaciones

El sector reclasificado en los años del “boom” inmobiliario en Montserrat para desarrollar un PAI que proyectaba la construcción de 1.200 viviendas, un campo de golf y un hotel, que en 2022 fue definitivamente descartado por el promotor cuando tenía todas las autorizaciones, volverá a su antigua condición de suelo no urbanizable. El ayuntamiento justifica la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana, que introduce este cambio y que ya cuenta con un informe ambiental favorable, según la resolución publicada ayer por el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana, en la voluntad de “limitar la expansión de núcleos residenciales en la periferia del término municipal”, donde el ayuntamiento ya contabiliza 19 urbanizaciones y colonias, la gran mayoría consolidadas sin una urbanización previa.

“La mitad de la población censada en Montserrat -unos 10.700 habitantes- ya vive fuera del casco urbano”, resume de forma gráfica el alcalde de la localidad, Sergio Vilar, para explicar las dificultades que conlleva la prestación de servicios en este tipo de urbanizaciones. “En Montserrat sólo hay tres urbanizaciones debidamente desarrolladas, tenemos mucho más de lo que podemos asumir para la presentación de servicios de forma adecuada. Lo único que hacemos con el PAI de Vertix XXII es devolverlo a la situación de rústica porque no podemos desarrollarlo, es totalmente inviable dejarlo como urbano cuando todo es terreno rústico”, agrega el alcalde.

El programa que diseñaba una macrourbanización con más de 1.200 viviendas, un campo de golf y un hotel sobre una superficie de algo más de un millón de metros cuadrados que se extendía también por los términos municipales de Torrent (323.746 m²) y Picassent (90.178 m²), nació al calor de la burbuja inmobiliaria y obtuvo todas las autorizaciones administrativas, aunque se paralizó con el pinchazo de la burbuja inmobiliaria. La renuncia del promotor en 2022 dio carpetazo al programa urbanístico y el Ayuntamiento de Montserrat activó en paralelo una modificación del PGOU para que los 646.034 m² del sector que formaban parte de su término municipal volvieran a su antigua condición de suelo no urbanizable.

Sergio Vilar reconoce que el reto de regularizar las urbanizaciones es un “trabajo costoso” que no se puede contemplar a corto plazo. “Que no se olvide de que cuando se desarrolla un terreno urbano primero se urbaniza y luego se construye, pero aquí ha sucedido al revés. Se trata de urbanizaciones y colonias en las que las viviendas ya están construidas por lo que ya no tienen ningún interés en desarrollarlas”, expone el alcalde, mientras incide que el objetivo último pasa por desarrollar esos suelos urbanísticamente “para que puedan ser tratados de la misma forma que el caso urbano”.

Por lo que respecta al PAI de Vertix XXI, incide en que la situación tiene su particularidad ya que se trataba de un complejo residencial que se llegó a desarrollar y el terreno continúa siendo rústico, por lo que señala que resulta inviable dejarlo como urbano. “Tenemos en Montserrat un casco urbano reducido, gran parte de los vecinos vive fuera y eso dificulta cada vez más los servicios que presta el ayuntamiento porque no se puede llegar a la puerta de todos”, incide Vilar. Ese es precisamente el argumento utilizado en la modificación puntual del PGOU tramitada para evitar el desarrollo de nuevos núcleos residenciales en un municipio en el que el padrón no ha dejado de crecer en los últimos años.