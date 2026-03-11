Una mujer herida en un accidente múltiple en la AP-7 en Almussafes

Una mujer de 55 años ha resultado herida en un accidente múltiple de tráfico que ha tenido lugar a las 11.40 horas en la AP-7 en el término municipal de Almussafes, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias(CICU).

En el siniestro se han visto implicados varios vehículos y, como consecuencia de la colisión, ha sido necesaria la asistencia sanitaria para una de las ocupantes de uno de los vehículos, una mujer de 55 años que ha sufrido un politraumatismo, de acuerdo con las mismas fuentes.

Dotaciones de bomberos de Silla y Catarroja y con la intervención del sargento de Torrent, se han encargado de la excarcelación de la mujer atrapada en uno de los vehículos, que después ha pasado a ser atendida por los medios sanitarios, según han puntualizado fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos. El CICU ha movilizado una unidad del SAMU, cuyo equipo médico ha asistido a la mujer, que posteriormente ha sido trasladada al Hospital La Fe de València en la ambulancia de soporte vital avanzado