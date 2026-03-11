Los nadadores del Trencaones Alzira suman ocho medallas en el autonómico de Castelló

Ocho medallas se han colgado los nadadores del club Trencaones Alzira en el campeonato autonómico de invierno celebrado en Castelló de la Plana, con excelentes marcas que les han proporcionado la clasificación para el Campeonato de España que se celebrará la semana próxima en Sabadell.

El infantil de primer año, Guillem Carrillo logró el oro en 100 y 200 espalda con mejor marca personal (1’06”25 y 2’25”51) que le han otorgado mínima nacional para el Estatal. Carrillo también logró el subcampeonato autonómico en 50 espalda y 200 libres. Paul Lardeur, que semanas atrás logró el bronce con la selección valenciana en el campeonato de España, se proclamó campeón autonómico de 100 espalda infantil de 2º año y subcampeón en 200 espalda y 200 estilos. Álvaro Oltra se colgó la octava medalla de la expedición alzireña con un bronce en 50 braza y mejor marca personal.

Los tres junto a Alejandro Meseguer consiguieron un quinto puesto en los relevos 4x100 estilos y con un tiempo de 4'24"32 también obtuvieron billete para el campeonato de España si bien será el de verano, porque no hay Estatal hivernal en relevos.

Estas no son las primeras medallas que se cuelga Paul Lardeur ya que semanas atrás logró el tercer puesto con la Selecció Valenciana en el Campeonato de España de federaciones celebrado en Málaga. El hispano-francés ganó su prueba de 4x100 libres, fue segundo en 50 espalda, 4x200 libres y 4x100 estilos y tercero en 100 espalda.

Noticias relacionadas

Por otra parte, desde el miércoles hasta el domingo Josep Fayos, Júlia y Àngels Cardona y Adrián Vidal disputan el campeonato de España absoluto, sub-20 y junior en la histórica piscina sabadellense.