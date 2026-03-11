La palista de Antella Bàrbara Pardo logra dos billetes para la copa del mundo

Bàrbara Pardo sigue dando pasos hacia la cima. La palista de la Penya Piragüista Antella subió otro escalón al clasificarse en sénior K-1 500 para las copas del mundo de Szeged (Hungría) y Brandemburgo (Alemania). La antellense, de 26 años, lo consiguió en el selectivo nacional disputado en el embalse de Trasona.

En su semifinal (se clasificaban las tres primeras de cada una de las tres semifinales), ya dio muestras de su gran estado de forma al imponerse, con una marca de 1:56:69: “Me noté con muy buenas sensaciones desde el calentamiento”, reconoce Pardo. En la final, decidió “salir a tope y marcar un muy buen ritmo desde el inicio”, porque la gallega Lucía Val, la gran favorita, “no es tan explosiva y tiene su parte fuerte al final”. Y así fue: la de la Penya Piragüista Antella se situó a los cien metros primera, con una frecuencia alta de palada. Se mantuvo en cabeza hasta los 450 metros, cuando la sobrepasó Val. “Me reservé algo para aguantar el tirón final de Lucía, que me pasó, pero estoy muy contenta porque no me he dejado nada”, asegura. En meta, la valenciana, segunda,marcó 1:57:28 por el 1:56:92, de la palista del Rías Baixas Boiro.

Además, Bàrbara Pardo compitió también en el K-1 200. En la eliminatoria mostró una muy buena impresión al ganar su serie con 41:09. Pero tuvo mala suerte porque le tocó la semifinal de más nivel. Fue cuarta, con 42:25, a treinta centésimas de la tercera clasificada, que daba acceso a la final. “Es una lástima porque por tiempos en cualquier otra semifinal habría entrado en la final”, asegura. Como prueba lo demuestra que ganó la final B con un tiempo que le habría permitido finalizar cuarta en la final A.

Al día siguiente se disputó la segunda fase del selectivo, un K-1 500, para completar el ránquing de 12 palistas que disputarán el segundo selectivo, en abril, que determinará los barcos de equipo en las competiciones internacionales posteriores. A pesar del cansancio de tantas pruebas, la ribereña mantuvo el nivel y volvió a quedar en segunda posición(1:55:42), por detrás también de Lucía Val (1:52:82).

Con estos magníficos resultados, Pardo consigue clasificarse por primera vez en K-1 sénior para una prueba de la copa del mundo (en este caso dos, en Szeged y en Brandemburgo). Aún así, su gran objetivo en 2026 es volver a formar parte del K-4 500 en el mundial, como en 2025, en el que consiguió el oro.

Cabe destacar también la participación en este selectivo de Maria Martínez, del Scooter de Algemesí, de 19 años, que debuta en categoría sénior. La algemesinense fue séptima en la semifinal del K-1 500 (con 1:58:00) y octava en la semifinal del K-1 200 (con 49:93).