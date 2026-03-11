Roban piezas de la falla plantada por alumnos del centro de educación especial de Sueca

La Policía Local de Sueca ha recuperado parte de los materiales que habían sido sustraídos de la falla de l'Estoreta, un monumento que elaboran anualmente los alumnos de la Fundación SAMS, Santos Andrés, Santiago y Miguel, que se montó el martes por la tarde.

Comunicado de la fundación aletando del robo. / Levante-EMV

Los hechos se produjeron cuando los responsables del proyecto detectaron a primera hora de la mañana que parte de los materiales utilizados para la construcción de la falla habían desaparecido. La situación generó sorpresa e indignación entre los participantes, que trabajan durante semanas en la elaboración de esta iniciativa vinculada a las celebraciones falleras del municipio.

Tras recibir la denuncia, miembros de la Policía Local iniciaron una batida por la zona con el objetivo de localizar a los responsables del hurto. Durante la intervención, los agentes lograron identificar a tres personas de 20, 24 y25 años, que todavía portaban parte de los materiales sustraídos.

Máscaras recuperadas por la Policía Local de Sueca. / Levante-EMV

Los objetos recuperados fueron devueltos posteriormente a sus legítimos propietarios, los alumnos del centro de la Fundación SAMS, auténticos protagonistas de esta falla que cada año se planta en el municipio como muestra de creatividad, esfuerzo y participación.

La rápida actuación policial permitió así restituir los materiales y evitar que el incidente afectara al desarrollo de un proyecto especialmente significativo para los estudiantes y para la comunidad educativa de Sueca.