Turís abre con la 'Crida' las fiestas falleras que celebrará después de San José

Turís celebró la 'Crida' que abre los actos falleros en esta localidad, que tendrán lugar entre el 16 y el 29 de marzo. El viernes 6 de marzo, la Junta Local Fallera celebró la cena de gala, donde se reconoció al artista Víctor Montero, que este año ha ganado el concurso de carteles anunciadores. En este mismo acto, la presidenta ejecutiva, Sonia Sancho, y el alcalde de Turís y presidente nato, Francisco Ricau, impusieron el Bunyol d’Or amb Fulles de Llorer i Brillants a los falleros y falleras de las cinco comisiones locales a los cuales les corresponde por su entrega y dedicación a la fiesta.

Los festejos continuaron el domingo, que comenzó con la inauguración de la exposición del ninot en el mercado municipal, muestra que permanecerá abierta en horario comercial hasta el día de la plantà, el próximo jueves 26 de marzo.

En este mismo día, los cuadros de honor subieron a la ermita de la patrona, la Mare de Déu dels Dolors Gloriosos, para participar en el tradicional besamanos. Durante la celebración, la parroquia regaló a falleras mayores y presidentes una estampa exclusiva para ellos así como un broche con su imagen. Al finalizar se cubrió solemnemente a la Mare de Déu, que permanecerá así hasta el sábado de gloria, como han informado fuentes municipales.

Festeros durante el tradicional besamanos en la ermita / Levante-EMV

Como colofón al fin de semana, tuvo lugar la tradicional 'Crida' desde el balcón del ayuntamiento, con los falleros y las falleras de Turís totalmente entregados a la causa y numerosos vecinos que no quisieron perderse este importante acto que marca el inicio de la fiesta josefina en este municipio, que al igual que Montserrat y Montroi celebran sus fallas con posterioridad a la fecha habitual. El Ayuntamiento de Turís recuerda que toda la información relacionada con las fiestas fallera está disponible en la página web municipal.