Dos artistas ribereñas unen música electrónica y violín en un tema sobre la felicidad

La escena musical valenciana suma un nuevo lanzamiento con identidad propia. La DJ y productora Helen Khru, natural de Alcàsser y afincada en Benifaió, y la violinista Vanessa Strings, natural de Picassent pero afincada en Sollana, acaban de publicar “Happiness With Strings”, un sencillo que fusiona música electrónica y violín para construir una pieza emocional que invita a detenerse, respirar y disfrutar del momento presente. El tema plantea, según las autoras, una reflexión sencilla pero profunda: "la felicidad no se encuentra en el dinero ni en lo material, sino en experiencias cotidianas como sentir la música, amar, respirar o simplemente ser consciente de que estamos vivos". La canción nace precisamente de ese instante de pausa en el que uno cierra los ojos y descubre que la felicidad ya está aquí, en el ahora.

Musicalmente, “Happiness With Strings” crea un diálogo elegante entre la producción electrónica y la fuerza expresiva del violín. La combinación de texturas sonoras, ritmo y melodía genera una atmósfera envolvente que transmite calma, libertad y emoción, transportando al oyente a un espacio de serenidad y conexión interior. El tema ha visto la luz publicado por el sello discográfico Wonderlife.

Dos trayectorias que se encuentran

Helen Khru, natural de Alcàsser y actualmente residente en Picassent, desarrolla su carrera como DJ y productora, con un estilo caracterizado por la mezcla de electrónica melódica, sonidos ambientales y composiciones cargadas de sensibilidad. En sus últimos trabajos ha apostado por una línea sonora cada vez más personal, explorando la relación entre ritmo, emoción y paisajes sonoros que invitan a la introspección. Su evolución artística la ha llevado a experimentar con diferentes formatos y colaboraciones, consolidando una propuesta musical que combina la energía de la electrónica con una clara intención emocional.

Por su parte, Vanessa Strings, vecina de Picassent , ha construido una trayectoria como violinista basada en la versatilidad y la exploración musical. Su trabajo destaca por integrar el violín en contextos contemporáneos, fusionando la tradición clásica del instrumento con nuevas sonoridades y estilos. Su capacidad para convertir el violín en un elemento protagonista dentro de producciones actuales aporta una dimensión expresiva y cinematográfica que enriquece cada proyecto en el que participa.

Afinidad artística

La colaboración entre Helen Khru y Vanessa Strings surge de una afinidad artística que se traduce en una pieza donde electrónica y violín se complementan con naturalidad. La producción y la interpretación se entrelazan para crear un paisaje sonoro delicado y evocador que conecta con el oyente desde la emoción. Con “Happiness With Strings”, ambas artistas firman una propuesta que pone en valor la creatividad musical surgida en la Ribera, demostrando que la fusión de estilos puede generar nuevas formas de expresión sonora. El sencillo ya está disponible en plataformas digitales y representa un nuevo paso en la trayectoria de estas dos creadoras ribereñas que continúan explorando caminos musicales compartidos.