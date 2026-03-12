Cullera augura un repunte de reservas turísticas de última hora ante el buen tiempo previsto en Fallas

El mal tiempo de las últimas fechas tenía en vilo al sector turístico de Cullera. La mejora de las previsiones meteorológicas para los próximos días ha reactivado las expectativas del sector turístico en Cullera y en el conjunto de la Ribera Baixa ante las Fallas de 2026. Hoteles, apartamentos turísticos y comercios de la zona litoral confían en que el buen tiempo favorezca un incremento de las reservas de última hora, una dinámica habitual durante estas fechas festivas.

Aunque este año las Fallas no coinciden con un fin de semana largo, lo que inicialmente moderó el ritmo de reservas, el sector turístico local observa ya un mayor movimiento de consultas y contrataciones para los días centrales de la fiesta fallera. En este contexto, la climatología suele desempeñar un papel decisivo, ya que muchos visitantes optan por organizar su desplazamiento a última hora cuando las previsiones meteorológicas son favorables.

El perfil del visitante que llega a Cullera durante las Fallas es mayoritariamente de proximidad. Procede en gran parte del área metropolitana de Valencia y de comarcas cercanas como la Ribera Alta, la Safor, la Horta Sud o La Costera. Se trata, en muchos casos, de visitantes que realizan excursiones de un día o escapadas breves para disfrutar del ambiente fallero sin las grandes aglomeraciones de la capital.

A este turismo de proximidad se suma también un número creciente de visitantes nacionales que eligen Cullera para combinar la experiencia fallera con el atractivo del litoral. Proceden principalmente de ciudades como Madrid, Barcelona, Zaragoza, Murcia o Albacete, y suelen alojarse durante varios días en apartamentos turísticos o pequeños hoteles.

Reservas de última hora

Desde el sector hostelero de Cullera confirman que "la evolución de las previsiones meteorológicas está influyendo directamente en el comportamiento de los visitantes. Los hosteleros han reforzados sus plantillas a la espera de que "con una climatología que acompañe, estamos convencidos de que vamos a tener una excelente campaña durante estas fallas del 2026 que no han empezado con buen pie, pero que esperamos que sean participativas y con muchos visitantes".

"Cuando el tiempo mejora, muchas personas que estaban dudando se deciden a venir"

Ricardo F., responsable de un hotel situado en la zona turística, explica que en los últimos días se ha detectado un aumento de las consultas. “Cuando el tiempo mejora, muchas personas que estaban dudando se deciden a venir. Las Fallas siempre atraen, pero si además hace buen tiempo, la gente aprovecha para pasar unos días junto al mar”, señala.

El responsable del establecimiento apunta que, "aunque la ocupación inicial era moderada, debido a algunes cancelaciones motivadas por la climatología adversa, el comportamiento del turismo en estas fechas suele concentrarse en reservas de última hora. No estamos al nivel del verano, pero sí esperamos un buen ambiente en la ciudad. Muchas personas prefieren alojarse aquí porque pueden disfrutar de las Fallas y al mismo tiempo tener tranquilidad y playa”. Otro de los motivos por los cuáles el visitante elige Cullera es suproximidad a València, lo que permite tener una mayor oferta de plazas disponibles de última hora y una tranquilidad que la capital fallera por excelencia no tiene.

Impacto en el comercio local

La posible llegada de más visitantes también genera expectativas positivas entre los pequeños comercios situados en el litoral. És lo que espera Luis Pineda, propietario de una tienda de proximidad en la zona de playa, que explica que estos días previos ya se nota algo más de movimiento.

“Cuando hay fiestas y el tiempo acompaña, siempre entra más gente a comprar. Los visitantes buscan desde productos básicos hasta bebidas o pequeños recuerdos”, comenta. Según detalla, los días grandes de las Fallas "suelen traer a numerosos excursionistas que pasean por el paseo marítimo y aprovechan para consumir en los establecimientos del entorno".

El comerciante señala además que el turismo que llega en estas fechas tiene un perfil muy concreto. “Viene mucha gente de València y de pueblos cercanos que pasan el día aquí. También vemos visitantes de otras comunidades que se quedan varios días”.

Presencia internacional moderada

El turismo internacional tiene una presencia menor en Cullera durante las Fallas, mas aún teniendo en cuenta el calendario complicado al caer San José entre semana, aunque en los últimos años se ha incrementado ligeramente. Visitantes procedentes de países europeos como Francia, Reuni Unido, Alemania o Países Bajos suelen aprovechar su estancia en la Comunitat Valenciana para acercarse a conocer el ambiente fallero.

En algunos casos, este turista internacional se aloja en la ciudad de València y realiza excursiones a Cullera para disfrutar de su gastronomía, su entorno natural y la tranquilidad de su litoral. Una circunstancia que hay que és sumar a la buena oferta turística de la ciudad.

A pocos días de los actos principales de las Fallas, el sector turístico de Cullera se mantiene pendiente de la evolución de la meteorología. Si se confirma la estabilidad atmosférica prevista, los profesionales confían en que las reservas de última hora permitan mejorar las cifras de ocupación y que la ciudad vuelva a vivir unos días de intensa actividad festiva y turística.

