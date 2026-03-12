Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Dos detenidos por agredir con un cuchillo a un vecino que les recriminó sus molestias de madrugada en Alginet

Los agentes que han acudido a atender el aviso han desarmado y reducido a los implicados

Vehículo de la Policía Local de Alginet en una imagen de archivo.

Vehículo de la Policía Local de Alginet en una imagen de archivo. / Levante-EMV

Óscar García

Alzira

Agentes de la Policía Local de Alginet han detenido esta madrugada a dos hombres como presuntos autores de una agresión con arma blanca a un vecino que les había recriminado las molestias que a esas horas de la noche estaban generado en el bloque de pisos de la Generalitat Valenciana, ubicado en la calle Pintor Valázquez.

Según ha publicado el periódico digital La Veu d’Alginet y confirmado fuentes municipales, la central de la Policía Local había recibido dos avisos consecutivos por molestias en este mismo inmueble.

Cuando la patrulla desplazada ha llegado al lugar indicado ha encontrado a los dos sospechosos en un rellano de la escalera, empuñando dos cuchillos de cocina con los que, según los testimonios recabados, habían atacado al vecino que les había recriminado las molestias que estaban generando, al que han causado una herida en un brazo.

Los agentes han reducido y desarmado a estos dos varones que han sido detenidos y trasladados al cuartel de la Guardia Civil.

