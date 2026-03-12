"Voy cada día a trabajar desde Alzira a València a las 14 horas y el tren es el único medio que tengo para llegar"

Estupor e indignación son los dos sentimientos que despierta entre los usuarios habituales del tren a mediodía en Alzira la noticia de que los trayectos no llegarán a la Estació del Nord, en València, entre las 13 horas y las 15 horas desde el 13 hasta el 19 de marzo. Viajeros de a diario que, hoy, ya no podrán seguir su rutina y tendrán que “buscarse la vida” para poder llegar a València para trabajar, estudiar, visitar a la novia, ir al hospital o, también, disfrutar de las Fallas del ‘cap i casal’.

La reacción más comprensiva es la de Aina, una joven alzireña que se desplaza cada día junto con su compañera, Nerea, a Valencia en el tren de las 13.17 para asistir a clases en un instituto: “Entiendo que quieran evitar las aglomeraciones, pero nos dejan sin servicio y eso no me parece bien”. Nerea comparte con ella opinión, así como el trayecto, y aunque sólo les queda esta semana de ir y venir a València a estudiar, lamenta que no dispongan de libertad para desplazarse a la capital de la fiesta josefina.

Es una impresión compartida por los usuarios que ayer aguardaban después de las 13 horas en la estación de Renfe de Alzira para desplazarse a Valencia. Dos de los entrevistados desconocían la restricción del servicio: “¿Cómo? ¡Es terrible!”, exclamaba Marta Isabel al ser preguntada. Ella vive en la capital de la Ribera Alta, "y justo esta semana he empezado a trabajar en València”. Su jornada es vespertina, por lo que se traslada a mediodía: “El tren es el único medio que tengo para desplazarme hasta mi trabajo. ¿Qué voy a hacer?”. Ibrahim tampoco sabía nada de la suspensión de las llegadas a València. Se desplaza allí para estudiar electricidad en un centro educativo de Orriols y mañana no sabe cómo hará para llegar: “No tengo otro transporte”.

Sin combinación para ir a estudiar a Burjassot

Adrián y Pau son también viajeros diarios y también en esta franja. Usan el tren para ir a estudiar a Burjassot, así que hoy la combinación se les complica: “Me parece muy mal. Iré hasta Albal y a ver qué puedo hacer. Si al menos nos dejaran en Alfafar, desde allí es más fácil llegar o que vengan a buscarnos”, dice Pau. Su novia vive en València y tenía previsto ir en la semana fallera para verla y disfrutar de las fiestas, para lo que “necesitaría el servicio del tren”, se lamenta. Pau no comprende “porque han aumentado los trenes para los que vienen de Madrid y a nosotros nos dejan sin servicio. Miran más por los de fuera que por nosotros…”, concluye.

También Valentin, de origen francés pero residente en Alzira, usa el tren cada jornada para ir a València trabajar. Haciendo uso de una aplicación de traducción es tajante: “Es ridículo”. Otra viajera, ésta de Algemesí, también expresa su disgusto: “No me parece bien porque toda la gente de estos pueblos que queremos ir a València a las fallas no podemos”, dice Carmen María. Además, apunta que es un inconveniente para las que, como su madre, tienen visitas programadas en La Fe y se sirven del servicio ferroviario para llegar. “Tendrían que poner una alternativa”, opina.

Sin una solución clara

En el momento de redactar esta información aún no está clara qué solución se ofrecerá a los viajeros de la Ribera. Renfe anunció ayer que considera “asumible” mantener el dispositivo aplicado en años anteriores, que permitiría la llegada de las líneas C‑1 y C‑2 a València Nord, con salidas laterales por las calles Bailén y Alicante, y evitando la llegada del resto de líneas sí disponen de otras estaciones acondicionadas en la capital. No obstante, esto sólo sería posible si las administraciones competentes en materias de seguridad y, en especial al Ayuntamiento de Valencia garantizan la posibilidad de evacuar la zona en caso necesario.

Por otro lado, el vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, anunció ayer que se reforzará desde hoy viernes 13 de marzo el servicio de Metrobús y se crea la lanzadera Albal-Torrent y Albal-La Torre para dar servicio durante los horarios cercanos a la 'mascletà' de Fallas, tras la suspensión de la llegada de trenes a la Estación del Norte de València entre las 13 y las 15 horas desde el 13 al 19 de marzo, lo que implicará que las líneas de Cercanías C1 y C2 terminen en Albal «mientras no se rectifique la propuesta inicial». La habilitación de este servicio «especial» de lanzaderas permitirá facilitar la conexión de los viajeros que lleguen a la estación de Albal con la red de transporte metropolitano.