Gavarda celebra por primera vez las Fallas tras el nacimiento de la comisión El Comboi
Las fiestas tendrán lugar este fin de semana ante la imposibilidad de encontrar músicos en el calendario convencional
Gavarda se dispone a vivir un fin de semana “histórico” con la celebración de sus primeras fiestas falleras tras la constitución de la falla El Comboi. Es la carta de presentación de esta nueva comisión, que nace con la voluntad de que la fiesta fallera arraigue en una localidad sin tradición fallera, más allá del monumento que se plantó en el año 2022 gracias al acuerdo de la Diputación de València con el Gremio de Artistas Falleros para plantar fallas en una treintena de municipios donde no se celebraba la semana josefina, como forma de apoyar a los talleres tras el parón que impuso la pandemia de la Covid.
El presidente de la falla El Comboi de Gavarda, Abraham Pascual, relata que el proyecto de crear esta comisión fallera arrancó a principios del verano del año pasado cuando se creó un grupo de difusión para que la gente que estuviera interesada en formar parte de la falla desde el primer momento se apuntara. La respuesta fue más que satisfactoria ya que, según señala Pascual, se inscribieron más de 70 personas, aunque la mayoría se han acabando desmarcando en la medida que el proceso avanzaba y, con él, el trabajo para la constitución formal. “Nos hemos quedado unas veinte personas”, comenta el presidente, lo que no impide que afronten este primer año con toda la ilusión. Carmen Ferrando Iglesias es la fallera mayor.
La falla ha adelantado la celebración de sus fiestas una semana “porque no encontrábamos músicos”, ya que los integrantes de la banda de Gavarda tienen compromisos en otras localidades, y los actos programados arrancarán formalmente este viernes con la cena de la “plantà” y disco-móvil. De hecho, los falleros ya sacaron ayer a la calle las piezas de la falla. El día grande, con todo, será el domingo, que arrancará con una “despertà” y en el que está prevista la ofrenda de flores, una “globotà” y la misa en honor a Sant Josep.
