El gremio de carpinteros de Alzira refuerza su participación en las Fallas

La nueva directiva del gremio de carpinteros de Alzira, oficialmente Asociación San José, ha pasado de evitar "in extremis" la disolución de esta entidad con casi 140 años de historia hace escasamente un año, a reforzar su presencia y su participación en las Fallas con un programa amplio de cara a la semana grande de su patrón, que tiene como objetivo consolidar a la asociación y reivindicar su historia, así como defender la importancia de preservar las tradiciones, destaca la entidad que preside Faustino Mira. Como novedad, el gremio ha creado este año una comisión de portadores de la imagen del patrón.

Comisión de portadores de Sant Josep. / Levante-EMV

El programa se iniciará este sábado día 14 de marzo a las 19.30 horas, con la inauguración del dosel de San José, ubicado en la la C/ Murta núm. 11, del que son clavariesas las niñas Nerea Díaz, Ainhoa Dobón, Valeria López y Leyre Martínez. A continuación, el día 15 de marzo a las 18.30 horas, tendrá lugar la "Dansà en honor a San José", organizada en colaboración con el Grup de Danses d’Alzira, que partiendo del Pont de Sant Bernat Bernat (Av. Sants Patrons – C/ Calderón de la Barca) discurrirá por la Plaça Major, Hort dels Frares y calle Pastora, para finalizar en la calle Murta, frente al dosel de San José.

Con motivo de la festividad del patrón, el día 19 de marzo las 11.30 horas se celebrará la tradicional misa en honor a San José en la parroquia de Santa Catalina y, finalizada ésta en torno a las 13.00 horas, se concentrarán en la plaza de la Constitución, frente a la parroquia de Santa Catalina, las entidades, cofradías y comisiones falleras de Alzira que lo deseen, para desfilar junto a San José y acompañarlo en su traslado hasta la plaza del Reino, donde presidirá la "mascletà" que disparará la firma alzireña Crespo, que ya ha anunciado sorpresas para ese espectáculo.

Las clavariesas del gremio, con el presidente y el vicepresidente de la asociación; la concejal de Fiestas, Gemma Alós, y el edil de Cultura, Israel Pérez. / Levante-EMV

Como novedad este año, se ha creado la comisión de portadores que, presidida por Salvador Juan, está integrada por Ezequiel Díaz, Carlos Gómez, Sergio Heredia, José Antonio López, Salvador Martínez, Josep Micó y José Negre. Los miembros de esta comisión serán los encargados de portar a San José en los distintos traslados para participar en las actividades.

La junta directiva de la Asociación San José del Gremio de Carpinteros agradece la buena acogida que le ha ofrecido el ayuntamiento, la Junta Local Fallera, así como las distintas asociaciones y entidades de Alzira y anima a aquellos alzireños que quieran contribuir a la conservación de estas tradiciones a unirse a la asociación.