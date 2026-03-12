Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Mascletà hoyTransporte mascletàFuturas tiendas MercadonaExpresidente TelefónicaArtistas ExposiciónInmobiliaria OntinyentCosta SaguntDesguace RiberaArena costa
instagramlinkedin

El gremio de carpinteros de Alzira refuerza su participación en las Fallas

La asociación de San José crea una comisión de portadores

Las clavariesas del gremio, con las falleras mayores de Alzira y sus cortes de honor.

Las clavariesas del gremio, con las falleras mayores de Alzira y sus cortes de honor. / Levante-EMV

Pascual Fandos

Alzira

La nueva directiva del gremio de carpinteros de Alzira, oficialmente Asociación San José, ha pasado de evitar "in extremis" la disolución de esta entidad con casi 140 años de historia hace escasamente un año, a reforzar su presencia y su participación en las Fallas con un programa amplio de cara a la semana grande de su patrón, que tiene como objetivo consolidar a la asociación y reivindicar su historia, así como defender la importancia de preservar las tradiciones, destaca la entidad que preside Faustino Mira. Como novedad, el gremio ha creado este año una comisión de portadores de la imagen del patrón.

Comisión de portadores de Sant Josep.

Comisión de portadores de Sant Josep. / Levante-EMV

El programa se iniciará este sábado día 14 de marzo a las 19.30 horas, con la inauguración del dosel de San José, ubicado en la la C/ Murta núm. 11, del que son clavariesas las niñas Nerea Díaz, Ainhoa Dobón, Valeria López y Leyre Martínez. A continuación, el día 15 de marzo a las 18.30 horas, tendrá lugar la "Dansà en honor a San José", organizada en colaboración con el Grup de Danses d’Alzira, que partiendo del Pont de Sant Bernat Bernat (Av. Sants Patrons – C/ Calderón de la Barca) discurrirá por la Plaça Major, Hort dels Frares y calle Pastora, para finalizar en la calle Murta, frente al dosel de San José.

Con motivo de la festividad del patrón, el día 19 de marzo las 11.30 horas se celebrará la tradicional misa en honor a San José en la parroquia de Santa Catalina y, finalizada ésta en torno a las 13.00 horas, se concentrarán en la plaza de la Constitución, frente a la parroquia de Santa Catalina, las entidades, cofradías y comisiones falleras de Alzira que lo deseen, para desfilar junto a San José y acompañarlo en su traslado hasta la plaza del Reino, donde presidirá la "mascletà" que disparará la firma alzireña Crespo, que ya ha anunciado sorpresas para ese espectáculo.

Las clavariesas del gremio, con el presidente y el vicepresidente de la asociación; la concejal de Fiestas, Gemma Alós, y el edil de Cultura, Israel Pérez.

Las clavariesas del gremio, con el presidente y el vicepresidente de la asociación; la concejal de Fiestas, Gemma Alós, y el edil de Cultura, Israel Pérez. / Levante-EMV

Como novedad este año, se ha creado la comisión de portadores que, presidida por Salvador Juan, está integrada por Ezequiel Díaz, Carlos Gómez, Sergio Heredia, José Antonio López, Salvador Martínez, Josep Micó y José Negre. Los miembros de esta comisión serán los encargados de portar a San José en los distintos traslados para participar en las actividades.

Noticias relacionadas y más

La junta directiva de la Asociación San José del Gremio de Carpinteros agradece la buena acogida que le ha ofrecido el ayuntamiento, la Junta Local Fallera, así como las distintas asociaciones y entidades de Alzira y anima a aquellos alzireños que quieran contribuir a la conservación de estas tradiciones a unirse a la asociación.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Grupo Ferrero construirá en Alzira una fábrica de chocolate para sus helados
  2. Un disparo disuasorio de un policía hiere a un conductor que intentaba embestir a una patrulla tras una larga persecución por Alzira
  3. Alzira activa el cierre de los contenedores de basura orgánica con un millar de tarjetas magnéticas repartidas
  4. Los pescadores de Cullera, València y Gandia se rebelan contra la extracción de arena en su principal caladero
  5. Los padres del niño de dos años hospitalizado en la Fe: "Al final ha sido el susto, porque el ataque del perro a mi hijo podía haber acabado mucho peor"
  6. Atropello mortal de un camión la travesía de la CV-50 en Montroi
  7. Los dueños del perro que mordió a un niño en Alzira alegan que el animal se asustó por unos petardos
  8. El montaje de 26 carpas falleras autorizadas en Alzira comienza hoy a constreñir el tráfico en las calles

El gremio de carpinteros de Alzira refuerza su participación en las Fallas

El gremio de carpinteros de Alzira refuerza su participación en las Fallas

El fracaso del arbitraje laboral aboca a una huelga en la recogida de basura en plenas Fallas en Carcaixent

El fracaso del arbitraje laboral aboca a una huelga en la recogida de basura en plenas Fallas en Carcaixent

Los padres de un colegio de Alzira denuncian deficiencias en la seguridad y falta de material y de docentes

Nueve de las 20 gasolineras más baratas están en La Ribera

Nueve de las 20 gasolineras más baratas están en La Ribera

Las primeras piezas de las fallas de Sección Especial de Alzira ya se asoman a las calles

Las primeras piezas de las fallas de Sección Especial de Alzira ya se asoman a las calles

Sin extintores ni medios para controlar derrames contaminantes: así operaba al desguace clandestino descubierto en la Ribera

Sin extintores ni medios para controlar derrames contaminantes: así operaba al desguace clandestino descubierto en la Ribera

La Junta Fallera de Carcaixent rectifica, se disculpa y respeta el acta inicial del jurado de la cabalgata

Turís abre con la 'Crida' las fiestas falleras que celebrará después de San José

Turís abre con la 'Crida' las fiestas falleras que celebrará después de San José
Tracking Pixel Contents