Nueve de las 20 gasolineras más baratas están en La Ribera

La Ribera concentra buena parte de las gasolineras más económicas de la provincia de València. En una situación de oscilación de precios constante a causa de la guerra en Oriente Medio, nueve gasolineras de la Ribera ofrecen los precios más baratos de gasolina sin plomo de 95 para los usuarios, al menos en este jueves. La gasolinera de l’Alcúdia Campsa Express es la tercera en el ranking provincial, coincidiendo en precio con la anterior estación de servicio, la gasolinera Cepsa de Alcàsser, por lo que la alcudiana ofrece el segundo precio más bajo de la provincia, que son 1,509 €/l de gasolina sin plomo 95. Otra gasolinera de l’Alcúdia, Plenergy, se sitúa por detrás, con un precio de 1,529 €/l para el mismo tipo de combustible. Es lo mismo que han de pagar quienes reposten en la gasolinera El Cortijo, de Carlet, que también se cuela en lista de las más económicas.

Una tradicional en precios bajos, la gasolinera de Suministros Mazo, en Alzira, se sitúa en el puesto número 9, con un precio por litro de gasolina sin plomo 95 de 1.538 €/l. Y tras ella, siguen seis establecimientos ribereños que comparten el mismo precio, 1.539 €/l: otra gasolinera Plenergy de l’Alcúdia, ésta en la avenida Antoni Almela; la gasolinera Low Cost de Alzira, en el polígono de la carretera de Albalat 93; la de la Cooperativa de Carlet, Coopcarlet, la estación de servicio La Ponderosa y Plenergy de nuevo, en la carretera de la Creu Negra, estas tres últimas en Carlet.

Precios bajos también en diésel

También en el suministro del gasóleo A habitual o diésel, la Ribera ocupa puestos altos en la lista ordenada de precios, de acuerdo con los datos referenciados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y ofrecidos por la web Dieselogasolina.com . En esta categoría, la gasolinera Low Cost de Alzira ofrece según datos del 5 de marzo el segundo precio más barato de la provincia, a razón de 1,499€/l (que ayer ya estaba 20 céntimos por encima). A continuación, en el puesto nueve, encontramos el sexto precio más bajo en la estación de servicio Starma de Albalat de la Ribera (1,599 €/l). De nuevo Campsa Express ofrece un muy buen precio en gasóleo A, quedando en el puesto número once de este ranking, con 1,619 €/l, y le siguen, en el puesto trece, la estación Galp de Benifaió (1,639 €/l), Agricar de Carcaixent en el quince (1, 645 €/l) y en el puesto número veinte, Oil City de Algemesí (1,659 €/l).

Por debajo de la media nacional

Los precios de estas gasolineras ribereñas se mantienen por debajo de las medias nacionales. La organización de consumidores Facua, de acuerdo con los datos expuestos en el Geoportal de Hidrocarburos del ministerio, advierte que en algunas estaciones de servicio españolas, el diésel supera ya los 2 €/l, con un máximo de 2,294 €/l, mientras la media nacional se sitúa en 1,767 €/l. Por otro lado, la gasolina registra una media de 1,652 €/l, con 1,999 €/l en la estación más cara. Aunque, de acuerdo con estos datos, el precio de ambos carburantes está por encima de los dos euros en varias localidades españolas, los vecinos de la Ribera aún pueden encontrar carburantes a un precio más económico en algunos municipios de la comarca.