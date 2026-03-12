Los padres de un colegio de Alzira denuncian deficiencias en la seguridad y falta de material y de docentes

Padres y madres de alumnos y personal docente del colegio público Ausiàs March de Alzira se han concentrado esta mañana a la puerta del centro para secundar la protesta en defensa de una escuela pública de calidad, convocada en el conjunto de la Comunitat Valenciana por los sindicatos mayoritarios en el ámbito educativo, y que se repetirá el próximo 24 de marzo como paso previo a la huelga convocada el día 31.

En el caso del colegio Ausiàs March, los padres alertan de que el propio plan de seguridad del colegio echa en falta una escalera de emergencias, ya que el edificio solo cuenta con una escalera de evacuación, por lo que la alternativa sería el confinamiento en caso de necesidad, o la ausencia de salida desde el comedor al patio y desde la planta baja al patio de infantil, así como la ausencia de puertas resistentes al fuego que puedan frenar un incendio o de una señala acústica y luminosa adecuada.

Los sindicatos y padres también alertan de clases saturadas con un solo profesional ante un alumnado con distintos niveles y necesidades diferentes o un personal de apoyo a la inclusión insuficiente o la demora en cubrir bajas que obligan a otros maestros a cambiar de actividad, “perdiendo su función de apoyo o de especialistas durante horas o durante días enteros”.

Noticias relacionadas

Por otra parte, también denuncian que el alumnado aumenta, pero no así la dotación al centro, lo que en el caso del Ausiàs March se traduce en la creación de un grupo más con solo una maestra más “sin especialistas complementarios, sin mobiliario y sin ayuda para material y libros de texto correspondientes por prate de la conselleria”. La asociación de familias denuncia que sigue sin llegar desde hace dos años la dotación solicitada para renovar un mobiliario “obsoleto”.