La policía frustra un robo de naranjas en Alzira tras el aviso del propietario

La Policía Local de Alzira ha evitado esta mañana un robo de naranjas en el Camí de Vistabella, una partida agrícola del término municipal. Los hechos han sucedido esta jueves, según ha indicado el concejal de Agricultura, Enrique Montalvá, a través de las redes sociales.

El propietario del campo ha alertado de que una persona estaba sustrayendo naranjas de su propiedad. Según se ha comprobado, estaba recogiendo la fruta del suelo y las había cargado en capazos dentro de su vehículo.

La Policía Local ha procedido a su identificación y ha cursado una sanción conforme al artículo 12 de la Ordenanza de Usos y Costumbres de Alzira, según ha detallado el edil.

Noticias relacionadas

Enrique Montalvá ha señalado que la colaboración ciudadana es fundamental, en estos casos, para poder detectar, evitar y denunciar este tipo de actuaciones.