Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Transporte mascletàOfrendaCancelaciones FallasFuga artistas fallerosDirecto FallasHotel MorrisseyFuturas tiendas MercadonaInmobiliaria OntinyentArena costa
instagramlinkedin

La policía frustra un robo de naranjas en Alzira tras el aviso del propietario

Los agentes han procedido a la identificación y a tramitar una sanción en base a la ordenanza de Usos y Costumbres que rige en el campo

Los agentes de la Policía Local, en el proceso de identificación.

Los agentes de la Policía Local, en el proceso de identificación. / Ayto. de Alzira

Óscar García

Alzira

La Policía Local de Alzira ha evitado esta mañana un robo de naranjas en el Camí de Vistabella, una partida agrícola del término municipal. Los hechos han sucedido esta jueves, según ha indicado el concejal de Agricultura, Enrique Montalvá, a través de las redes sociales.

El propietario del campo ha alertado de que una persona estaba sustrayendo naranjas de su propiedad. Según se ha comprobado, estaba recogiendo la fruta del suelo y las había cargado en capazos dentro de su vehículo.

La Policía Local ha procedido a su identificación y ha cursado una sanción conforme al artículo 12 de la Ordenanza de Usos y Costumbres de Alzira, según ha detallado el edil.

Noticias relacionadas

Enrique Montalvá ha señalado que la colaboración ciudadana es fundamental, en estos casos, para poder detectar, evitar y denunciar este tipo de actuaciones.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Grupo Ferrero construirá en Alzira una fábrica de chocolate para sus helados
  2. Un disparo disuasorio de un policía hiere a un conductor que intentaba embestir a una patrulla tras una larga persecución por Alzira
  3. Alzira activa el cierre de los contenedores de basura orgánica con un millar de tarjetas magnéticas repartidas
  4. Los pescadores de Cullera, València y Gandia se rebelan contra la extracción de arena en su principal caladero
  5. Los padres del niño de dos años hospitalizado en la Fe: "Al final ha sido el susto, porque el ataque del perro a mi hijo podía haber acabado mucho peor"
  6. Atropello mortal de un camión la travesía de la CV-50 en Montroi
  7. Los dueños del perro que mordió a un niño en Alzira alegan que el animal se asustó por unos petardos
  8. El montaje de 26 carpas falleras autorizadas en Alzira comienza hoy a constreñir el tráfico en las calles

"Voy cada día a trabajar desde Alzira a València a las 14 horas y el tren es el único medio que tengo para llegar"

"Voy cada día a trabajar desde Alzira a València a las 14 horas y el tren es el único medio que tengo para llegar"

Cullera augura un repunte de reservas turísticas de última hora ante el buen tiempo previsto en Fallas

Cullera augura un repunte de reservas turísticas de última hora ante el buen tiempo previsto en Fallas

Dos detenidos por agredir con un cuchillo a un vecino que les recriminó sus molestias de madrugada en Alginet

Dos detenidos por agredir con un cuchillo a un vecino que les recriminó sus molestias de madrugada en Alginet

La policía frustra un robo de naranjas en Alzira tras el aviso del propietario

La policía frustra un robo de naranjas en Alzira tras el aviso del propietario

El gremio de carpinteros de Alzira refuerza su participación en las Fallas

El gremio de carpinteros de Alzira refuerza su participación en las Fallas

Las primeras piezas de las fallas de Sección Especial de Alzira ya se asoman a las calles

Las primeras piezas de las fallas de Sección Especial de Alzira ya se asoman a las calles

La "marea fallera" de las comarcas llega a la Diputación

La "marea fallera" de las comarcas llega a la Diputación

Turís abre con la 'Crida' las fiestas falleras que celebrará después de San José

Turís abre con la 'Crida' las fiestas falleras que celebrará después de San José
Tracking Pixel Contents