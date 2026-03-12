Las primeras piezas de las fallas de Sección Especial de Alzira ya se asoman a las calles
Camí Nou ha sido la más madrugadora en iniciar el transporte y poco después han llegado los primeros "ninots" de la Plaça Major
Las primeras piezas de las fallas de la Sección Especial de Alzira ya empiezan a ocupar las calles. La comisión de Camí Nou ha sido la más madrugadora y desde primera hora de la mañana ha iniciado el traslado del monumento que lleva la firma de Josué Beitia al emplazamiento habitual en la calle Pérez Galdós. Son los primeros preparativos que anuncian la “plantà”.
También la falla Plaça Major ha trasladado poco después las primeras piezas de su falla, en base a la planificación realizada por la propia comisión y las autorizaciones concedidas por el ayuntamiento. El transporte del monumento se prolongará durante dos días y está previsto que sea a partir del sábado 14 cuando los artistas falleros inicien formalmente la “plantà”. La falla de la Plaça Major lleva este año la firma de Palacio y Serra.
Los falleros del Mercat, por su parte, la tercera comisión que compite en la Sección Especial de Alzira y la más laureada en los últimos años, trabajan en estos momentos en los preparativos previos a la “plantà” del monumento, como es la instalación de lonas protectoras y de anunciantes mientras que será este viernes día 13 cuando empiecen a transportar la falla a su emplazamiento. El monumento lleva la firma de David Sánchez Llongo.
- El Grupo Ferrero construirá en Alzira una fábrica de chocolate para sus helados
- Un disparo disuasorio de un policía hiere a un conductor que intentaba embestir a una patrulla tras una larga persecución por Alzira
- Alzira activa el cierre de los contenedores de basura orgánica con un millar de tarjetas magnéticas repartidas
- Los pescadores de Cullera, València y Gandia se rebelan contra la extracción de arena en su principal caladero
- Los padres del niño de dos años hospitalizado en la Fe: "Al final ha sido el susto, porque el ataque del perro a mi hijo podía haber acabado mucho peor"
- Atropello mortal de un camión la travesía de la CV-50 en Montroi
- Los dueños del perro que mordió a un niño en Alzira alegan que el animal se asustó por unos petardos
- El montaje de 26 carpas falleras autorizadas en Alzira comienza hoy a constreñir el tráfico en las calles