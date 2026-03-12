Las primeras piezas de las fallas de Sección Especial de Alzira ya se asoman a las calles

Las primeras piezas de las fallas de la Sección Especial de Alzira ya empiezan a ocupar las calles. La comisión de Camí Nou ha sido la más madrugadora y desde primera hora de la mañana ha iniciado el traslado del monumento que lleva la firma de Josué Beitia al emplazamiento habitual en la calle Pérez Galdós. Son los primeros preparativos que anuncian la “plantà”.

Dos falleros de Camí Nou contemplan una de las piezas que está ya en la calle. / C. Llorca Ibáñez

También la falla Plaça Major ha trasladado poco después las primeras piezas de su falla, en base a la planificación realizada por la propia comisión y las autorizaciones concedidas por el ayuntamiento. El transporte del monumento se prolongará durante dos días y está previsto que sea a partir del sábado 14 cuando los artistas falleros inicien formalmente la “plantà”. La falla de la Plaça Major lleva este año la firma de Palacio y Serra.

Las góndolas cargadas con piezas de la falla de la Plaça Major. / Pascual Fandos

Los falleros del Mercat, por su parte, la tercera comisión que compite en la Sección Especial de Alzira y la más laureada en los últimos años, trabajan en estos momentos en los preparativos previos a la “plantà” del monumento, como es la instalación de lonas protectoras y de anunciantes mientras que será este viernes día 13 cuando empiecen a transportar la falla a su emplazamiento. El monumento lleva la firma de David Sánchez Llongo.