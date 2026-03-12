La Ribera participa en la "marea fallera" que 'toma' la diputación

Las fallas de alrededor de una veintena de municipios de la Ribera han participado esta mañan aen la tradicional recepción que ofrece la Diputación de Valencia a las Juntas Locales Falleras de la provincia, en la que ha representado una auténtica “marea fallera”. Las falleras mayores y presidentes de municipios como Alzira, Cullera, Sueca, Alberic, Carlet, Alginet, Amussafes, Benimodo, Castelló, Corbera, la Pobla Llarga, l’Alcúdia, Sollana, Turís, Rafelguaraf o Massalavés, entre otros, han desfilado por el Palacio de Manises para compartir unos momentos con la fallera mayor de València, Carmen Prades, y su corte de honor y el presidente de la diputación, Vicent Mompó. Las vicepresidenta Natàlia Enguix y Reme Mazzolari también han ejercido de anfitrionas en la recepción.

El acto que se celebra en la sede central de la Diputación de Valencia, marca un año más el inicio de los días grandes de la fiesta. Así, miles de falleras, algunas vestidas con el traje regional y otras con blusón y polar, se habían citado hoy en València para disfrutar del arranque de las fiestas josefinas, donde les han recibido con un desayuno fallero tradicional donde no han faltado los churros ni el chocolate. Se habían inscrito a la recepción más de 400 comisiones.

Se trata de un día especial para los máximos representantes de la comisiones falleras de los municipios valencianos, que han acercado hasta la capital, para vivir de ese "germanor" este diferentes municipios, acompañados también por los alcaldes y alcaldesas, los concejales de Fallas, asi como los presidentes y presidentas de las distintas Juntas Locales Falleras. Además, la mayoría aprovechan el viaje para quedarse y disfrutar de la mascletá a las 14 horas en la Plaza del Ayuntamiento de València.