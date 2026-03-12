El teatro El Siglo de Carlet reabrirá casi 50 años después de bajar el telón

El teatro El Siglo de Carlet ya tiene más cerca su reapertura. Será la última semana de abril, casi medio siglo después de su cierre, en 1979. Y el Ayuntamiento de Carlet trabaja ya en un espectáculo de inauguración a la altura de este estreno. La alcaldesa de Carlet, Laura Sáez, asegura que “toda la sociedad carletina participará” en esta función inaugural, que se mantiene en secreto de momento. Es innegable el valor sentimental de este edificio para el municipio, construido a finales del siglo XIX por iniciativa popular y que es un claro exponente del modernismo valenciano, durante su tiempo de actividad supuso un revulsivo cultural en la ciudad.

A esto mismo aspira el renovado teatro El Siglo: a revitalizar la vida cultural y social de Carlet, complementando la oferta del Teatre Giner (mucho más grande) y convirtiéndose en un nuevo “contenedor” polivalente para el municipio. La restauración proyecta un edificio actual pero que conserva parte de las características de la construcción histórica, declarada Bien de Relevancia Local en el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos de Carlet con grado de protección integral: “La rehabilitación muestra el paso del tiempo por este emblemático edificio y se apreciará la diferencia”, asegura la primera edil. Se conservarán elementos como los muros de la envolvente original, así como algún tramo del muro en herradura, los palcos de proscenio, los elementos separadores de los palcos, y también parte del mobiliario del teatro, así como algunas baldosas originales y luminarias del teatro. El nuevo contenedor cultural contará con 350 butacas, que podrán retirarse para crear una sala diáfana donde “celebrar conciertos u otros actos de las asociaciones o donde instalar mesas redondas para programar actos sociales”, describe Laura Sáez. También contará con un foso de apertura automática, como mejora respecto del proyecto original.

Trabajadores de la empresa constructora en el interior del teatro. / C. Llorca Ibáñez

"La reapertura del teatro El siglo viene cargada de valor sentimental, valor histórico y, ahora también, valor cultural" Laura Sáez — Alcaldesa de Carlet

De acuerdo con la descripción realizada por la empresa Abala Infraestructuras, responsable de la remodelación, “el objetivo principal de la obra es dotar al teatro de polivalencia y versatilidad”. Y en este sentido, el coso estará dotado, también de “medios para la realización de otro tipo de eventos como actividades culturales, exposiciones artísticas, congresos, 'networkings', ceremonias o conferencias e, incluso, prever su uso diario para el beneficio del tejido asociativo de Carlet”. Se ha puesto especial atención en garantizar que sea un espacio accesible, para lo cual se ha cuidado “la unificación de los niveles evitando al máximo las barreras arquitectónicas". Otro de los factores que destaca es la conciencia medioambiental: “La intervención busca reducir el impacto de consumo, potenciando la sostenibilidad con el medio ambiente”, puntualiza la empresa. El proyecto es obra de Alberto Facundo, arquitecto de Ribarroja del Túria al frente de La Saleta Estudi d’Arquitectura, quien actúa también como director de la obra.

Las mejoras elevan el presupuesto

El presupuesto de la restauración es de 4.185.000 euros, que aportan por mitades la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Carlet. No obstante, la alcaldesa anuncia que esta cantidad se verá incrementada porque se han introducido mejoras en el proyecto original. Sáez destaca que “hay consenso total en que la obra satisface” a los intereses de la población. Y una manera de reconocer este apoyo vecinal será la realización de jornadas de puertas abiertas previas a la inauguración oficial (a lo largo del mes de abril) para que las asociaciones del municipio puedan recorrer el teatro remozado y conocer en profundidad sus nuevas dotaciones y los espacios recuperados.

