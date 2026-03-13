La cantante de Cullera Júlia Sapiña reinterpreta el himno fallero "Xiqueta meua" con base tecno

La música festiva valenciana vive de forma cíclica la aparición de nuevas voces que conectan con el espíritu popular de la fiesta. Uno de esos nombres que empieza a sonar con fuerza este año es el de Júvika, nombre artístico de la joven cantante de Cullera Júlia Sapiña Andrés, que debuta con el tema “Xiqueta Meua”, una canción con ritmo tecno y alma fallera que ya apunta a convertirse en uno de los temas más escuchados en casales y verbenas durante las Fallas.

La apuesta musical de esta joven artista nace con una clara vocación festiva y generacional. Su primer lanzamiento combina la esencia de la cultura fallera con sonoridades contemporáneas, una mezcla que busca conectar con el público joven sin perder la raíz popular que caracteriza a la música de las fiestas valencianas.

El proyecto que impulsa este debut no solo pretende lanzar una nueva voz al panorama musical, sino también reivindicar el papel de la juventud como motor creativo dentro de la cultura festiva valenciana.

Un proyecto educativo que conecta la formación con la industria

Detrás de este lanzamiento se encuentra el Proyecto de Innovación e Investigación Educativa JUVIKA MXA, impulsado por el IES La Marxadella de Torrent, reconocido como Centro de Excelencia Nacional en Imagen y Sonido.

La iniciativa está dirigida por la profesora Yolanda Martínez Navarro y coordinada junto al docente Joan Mateu, y nace con un objetivo claro: acercar al alumnado a la realidad profesional del sector audiovisual y musical mediante la colaboración con una artista emergente.

“Queríamos conectar a nuestro alumnado con proyectos reales del sector creativo, que pudieran vivir todas las fases de una producción profesional”, explica Martínez.

Los temas musicales pertenecen a la propia artista y han sido producidos y publicados por el sello Strommar (Tap Tap Records), que ha colaborado en el proceso creativo del proyecto.

La propuesta se articula en torno a dos grandes ejes. Por un lado, la producción de contenido audiovisual de alta calidad con la participación directa del alumnado de ciclos formativos de Imagen y Sonido, Moda, Textil, Maquillaje y Peluquería. En este apartado también ha participado el CIPFP Ciudad del Aprendiz de València, a través de sus familias profesionales relacionadas con el sector textil y estético.

Por otro, el proyecto incorpora la experimentación con tecnologías emergentes como inteligencia artificial, sistemas automáticos de captación y robótica, y comunicaciones seguras sobre redes 5G, integrándolas en procesos reales de producción audiovisual dentro de un entorno educativo.

De las redes sociales al estudio de grabación

La elección de la artista fue el resultado de una búsqueda exhaustiva por redes sociales.

Según explican los responsables del proyecto, el objetivo era encontrar una artista joven con iniciativa, capacidad creativa y voluntad de implicarse en una experiencia educativa y profesional al mismo tiempo.

“Buscábamos a una mujer joven con muchas ganas, con capacidad de trabajar en equipo y con potencial artístico para grabar un EP que nos permitiera generar contenido audiovisual y musical”, señalan los coordinadores.

Durante ese proceso apareció el perfil de Júlia Sapiña, estudiante de la ESMAR (Escuela Superior de Música de Alto Rendimiento). Tras un primer contacto y una sesión fotográfica inicial acompañada de una entrevista, el equipo docente comprobó que la artista encajaba plenamente en la filosofía del proyecto.

“Fue un encuentro muy natural, con muchas ideas sobre la mesa. Vimos enseguida que no solo tenía talento, sino que compartía nuestra visión de la creatividad y la experimentación como motor de aprendizaje”, explican.

Cuatro semanas de producción intensiva

El videoclip oficial de “Xiqueta Meua”, pieza central del proyecto, ha sido producido en apenas cuatro semanas, un ritmo de trabajo muy exigente que ha implicado a alumnado y profesorado en todas las fases de la producción.

Desde octubre de 2025 hasta marzo de 2026, los estudiantes han participado activamente en planificación, grabación, edición, postproducción y difusión, trabajando junto a profesionales del sector audiovisual.

La propia directora del proyecto reconoce que el proceso ha sido especialmente intenso. “Ha sido un trabajo durísimo porque queríamos que todo saliera con un nivel de calidad profesional. Pero también ha sido profundamente enriquecedor gracias al compromiso del equipo y al entusiasmo del alumnado”, afirma Yolanda Martínez.

El videoclip ha sido desarrollado íntegramente por el equipo del IES La Marxadella, con la colaboración del profesorado y alumnado de diferentes especialidades, mientras que la fotografía creativa del proyecto ha corrido a cargo de Joan Mateu, quien ha documentado visualmente todo el proceso.

Un laboratorio de innovación educativa

Más allá del lanzamiento musical, el proyecto aspira a convertirse en un modelo replicable para otros centros de Formación Profesional.

Para ello se está elaborando un libro guía transmedia, en formato impreso y digital, que documentará todo el proceso: metodologías empleadas, aprendizajes, resultados y reflexiones tecnológicas.

Este material servirá como referencia para otros centros educativos interesados en desarrollar proyectos que conecten la formación profesional con el mundo creativo y audiovisual.

“Queremos demostrar que la FP puede ser un espacio de innovación real, conectado con la industria cultural y capaz de generar proyectos con impacto”, señalan desde el equipo docente.

Un himno potencial para las Fallas 2026

Mientras tanto, “Xiqueta Meua” comienza a abrirse paso en el ecosistema festivo valenciano. Su combinación de ritmo electrónico y espíritu fallero la sitúa como una de las canciones con potencial para convertirse en banda sonora de estas Fallas.

En un contexto en el que la música festiva vive una constante renovación generacional, la aparición de nuevas voces como la de Júvika refleja la vitalidad del panorama musical valenciano.

La joven cantante de Cullera inicia así un camino que combina talento artístico, innovación tecnológica y aprendizaje colectivo. Y lo hace con una canción que, todo apunta, resonará con fuerza en los casales, verbenas y plazas durante las Fallas de 2026.

Porque si algo demuestra este proyecto es que la música festiva valenciana sigue mirando al futuro… y ese futuro, cada vez más, tiene rostro joven.