Carlet innova con la experiencia matemática más visual y multitudinaria

Los centros educativos de Carlet han celebrado este viernes el Día Internacional de las Matemáticas, que se celebra el sábado 14 de marzo, con la creación de uno de los fractales matemáticos más grandes que se han construido en España, formado por 4.096 piezas que ocupan una superficie de casi 290 metros cuadrados (17 x 17 m).

El instituto de Secundaria Eduardo Primo Marqués ha coordinado este singular proyecto educativo en el que han participado 2.300 alumnos de los diferentes centros de la localidad y que ha culminado en el Salón Giner con la construcción de esta alfombra gigante de Sierpinski.

Un fractal es un objeto geométrico con una estructura básica fragmentada y aparentemente irregular que se repite a diferente escalas. Con la repetición una y otra vez del mismo patrón se acaba consiguiendo la misma figura.

Cerca de 2.300 estudiantes de Carlet han participado durante las últimas semanas en este proyecto colaborativo que ha culminado con la construcción de la sexta interacción del fractal conocido como la alfombra de Sierpinki, que se forma utilizando cuadrados. Con ocho se puede construir una primera interacción, con 64 la segunda, con 512 la tercera y así sucesivamente.

El Salón Giner ha sido el punto de encuentro donde se ha desarrollado esta última fase del proyecto educativo y donde 25 representantes de cada centro educativo de Carlet, junto al alumnado del IES Eduardo Primo Marqués, han montado las 4.096 piezas que forman la gran alfombra fractal de 17 x 17, que ocupa prácticamente todo el espacio del recinto.

La iniciativa ha sido organizada y coordinada por el instituto, que ha desarrollado un proyecto educativo sobre los patrones matemáticos y los fractales, con actividades adaptadas a todos los niveles educativos, de Infantil a Secundaria. La experiencia ha sido posible gracias a la coordinación entre los departamentos de Matemáticas de los institutos y los especialistas de los centros de Primaria de Carlet. En el proyecto han participado, además del IES Eduardo Primo, el IES 9 d’Octubre, los colegios Sant Bernat, Bosch Marín, Juan Vicente Mora y La Devesa School.

Fuentes del instituto promotor de esta actividad han destacado que, además de la construcción final de esta alfombra fractal, el alumnado de todos los centros ha estado trabajando durante las últimas semanas actividades sobre patrones y fractales adaptadas a cada edad, con el objetivo de acercar las matemáticas de una manera visual, manipulativa y participativa.

“Este proyecto permite convertir un concepto matemático complejo en una experiencia colectiva y tangible, demostrando que las matemáticas también pueden ser creativas, colaborativas y espectaculares”, inciden las mismas fuentes, que indican que Carlet ha conseguido crear una de las pocas alfombras fractales de estas dimensiones realizadas en España, “una experiencia educativa que une divulgación científica, trabajo cooperativa y participación de toda la comunidad educativa”.