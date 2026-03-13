Las cooperativas de trabajo asociado ya ocupan a 1.700 personas en la Ribera tras crecer el empleo un 14 %

Susana Machí gestiona desde hace aproximadamente veinte años una agencia inmobiliaria en Benimodo que también ofrece seguros y servicios propios de una gestoría y, ante un incremento del trabajo, decidió incorporar a su sobrina Silvia Buades al negocio. SMB Inmobiliaria es una de las cinco cooperativas de trabajo asociado que se crearon en la Ribera en 2025. Susana y Silvia decidieron dar el paso tras un período en el que ambas trabajaron como autónomas. “Yo no quería ser la jefa y tener una persona asalariada que hiciera las horas y se fuera a casa, quería una persona implicada que tirara del carro”, comenta Machí, mientras explica que trasladó esta inquietud a su asesor quien le aconsejó que, con su filosofía de empresa, la alternativa pasaba por crear una cooperativa de trabajo asociado por lo que optó por cambiar el modelo de empresas.

El Registro de Cooperativas de la Comunitat Valenciana contabiliza el último año la creación de cinco nuevas empresas con este modelo en la comarca de la Ribera y un repunte del 14 % del empleo que generan, ya que actualmente ocupan a 1.698 personas presente a las 1.489 del año anterior, en base a los datos de la Federació Valenciana d’Empreses Cooperativa de Treball Associat (Fevecta).

Las nuevas cooperativas abarcan diferentes sectores, desde una empresa de servicios de asesoramiento empresarial en Beneixida a una agencia de viajes en Almussafes, pasando por una de instalaciones eléctricas en Catadau o un comercio en Cullera, además de la inmobiliaria de Benimodo.

180 cooperativas en la Ribera

Fevecta contabiliza actualmente 180 cooperativas en activo en la comarca, de las que 118 corresponden a la Ribera Alta y las otras 62 a la Ribera Baixa. La gran mayoría forman parte del sector servicios (41,3 %) mientras que el comercio es la segunda actividad con más cooperativas, aunque a mucha distancia: 15,6 %. Un 12,8 % de las cooperativas de la comarca trabaja en la construcción, otro 12 % en la industria, un 6,4 % opera en el sector primario y otras tantas en el ámbito de los transportes, mientras que un 5,5 % lo hace en la educación.

Fevecta contabiliza el último año la creación de 126 cooperativas de trabajo asociado en el conjunto de la Comunitat Valenciana, que generaron algo más de 300 empleos iniciales. La constitución de una cooperativa es una figura por la que optan muchos emprendedores como una vía de inserción en el mercado laboral.

No obstante, en el caso de Susana Machí, ha dado el paso tras una larga experiencia como autónoma. “Yo, cuando empecé, tuve trabajadores y ahora quería ampliar la actividad pero con una persona que se implicara y que tanto el trabajo como los beneficios fuera igualitario, sin estar ninguna por encima de la otra”, indice.

En ese camino se encontró con su sobrina, que había trabajado en diferentes ocupaciones. “Siempre le decía que quería trabajar con ella hasta que hubo un momento en que había mucho trabajo en la agencia y decidimos ir adelante”, comenta Silvia Buades. La primera experiencia compartida fue con la figura jurídica de la sociedad limitada. “Las dos éramos autónomas, vimos que funcionaba y que trabajábamos juntas de forma coordinada, pero también nos dimos cuenta de que el trabajo que hacíamos era como una cooperativa, no como dos trabajadoras autónomas independientes que cada una va por un lado”, apostilla Machí.

El consejo del asesor también señalaba que fiscalmente esta figura podía resultar más ventajosa y el año pasado dedicieron dar el paso. “Ayudas no hemos tenido porque ya éramos autónomas, pero desde el punto de vista fiscal el asesor nos comentó que era una buena opción”.