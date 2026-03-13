Desconcierto en la estación de Alzira ante la suspensión del tren directo a València por la mascletà: “¿Qué tengo que hacer? ¿Subo en este tren?”
Los viajeros desconocen que la estación término es Albal y cómo hacer para llegar al ‘cap i casal’
Teresa Juan-Mompó
Los usuarios del tren de Alzira acudían este mediodía con normalidad a la estación sin saber que los trenes no llegan a València. Al ser preguntados por cómo iban a hacer para llegar a la ciudad, aseguraban desconocer la suspensión del servicio directo a la Estació del Nord y recibían con sorpresa las explicaciones sobre esta limitación. A pesar de que la megafonía y los paneles informativos dan datos sobre la medida impuesta para evitar aglomeraciones en los alrededores de la Plaza del Ayuntamiento de València en la hora de la mascletà, muchos de los viajeros, extranjeros y locales, desconocían la imposibilidad de llegar al ‘cap i casal’ y tampoco conocen la existencia de un servicio de autobuses en la estación de Albal, estación término para los convoyes entre las 13 horas y las 15 horas desde hoy hasta el 19 de marzo, para trasladarse hasta el barrio de la Torre en València.
Búsqueda de trayectos directos
“¿Entonces, qué tengo que hacer? ¿Subo en este tren?”, preguntaba un joven alzireño visiblemente sorprendido. “No sabía nada, ¿a quién le pregunto para que me informe?”, cuestionaba. La perplejidad se contagiaba y viajeros desconocidos compartían pantallas de dispositivos para buscar el próximo tren directo hasta València. La mayoría han subido al tren de las 13.17 horas para ir hasta Albal, aunque alguno ha optado por quedarse en la estación de Alzira y esperar para viajar hasta el centro de València.
La suspensión de los trayectos directos a la Estació del Nord entre las 13 horas y las 15 horas hasta el 19 de marzo no acaba de ser comprendida por los viajeros habituales. Tal y como publicó ayer Levante-EMV, jóvenes estudiantes y trabajadores que se desplazan a diario y que sólo cuentan con el tren como medio de transporte para llegar al centro educativo o a su lugar de trabajo se mostraban bastante disgustados. “Es ridículo”, sentenciaba Valentin, un joven francés que reside en Alzira y trabaja en València; “¿Cómo? ¡Es terrible!”, exclamaba Marta Isabel. Ella vive en la capital de la Ribera Alta, "y justo esta semana he empezado a trabajar en València”. Su jornada es vespertina, por lo que se traslada a mediodía: “El tren es el único medio que tengo para desplazarme hasta mi trabajo. ¿Qué voy a hacer?”.
