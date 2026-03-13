Las Fallas más inclusivas de la Ribera: APEMAR planta su propio monumento con enfermos de alzhéimer en Albalat
Un grupo de 25 usuarios del centro de día elabora durante semanas la falla que se planta en la plaza del Ayuntamiento y participa también en actos como la ofrenda, integrando la fiesta en su terapia diaria
Las Fallas también pueden ser una herramienta de inclusión, memoria y convivencia. En Albalat de la Ribera, la asociación APEMAR, dedicada a la atención de personas enfermas de alzhéimer, convierte cada año los días grandes de marzo en una celebración muy especial para sus usuarios. Una actividad que se realiza con el respaldo del ayuntamiento y que, según explica su alcalde, José Antonio Roig "es necesaria para que estas personas se sientan unos vecinos más integrados dentro de la cultura de las Fallas en una población como la nuestra. Esta falla viene a representar que la fiesta es de todos y para todos".
Un grupo de 25 personas que forman parte del centro de día de la asociación participa activamente en la creación de su propio monumento fallero. Durante semanas, los usuarios elaboran y confeccionan la falla con la ayuda de los profesionales y voluntarios del colectivo, convirtiendo el proceso creativo en una actividad terapéutica que estimula la memoria, la coordinación y la convivencia.
El resultado de ese trabajo se planta estos días en la plaza del Ayuntamiento, donde la pequeña comisión fallera improvisada vive con emoción uno de los momentos más esperados del año. Pero la experiencia no se limita únicamente al monumento.
Los integrantes de APEMAR también celebran actos propios de la fiesta josefina, como la ofrenda, adaptados a sus posibilidades pero con el mismo espíritu festivo que caracteriza a las Fallas en toda la comarca.
Desde la asociación destacan que "se trata de una falla diferente, en la que la prioridad no es la competición ni el tamaño del monumento, sino ofrecer un espacio dentro de la fiesta a personas que conviven con la enfermedad".
La iniciativa demuestra que las Fallas pueden ser también un instrumento de integración social, permitiendo que personas con alzhéimer participen en una tradición profundamente arraigada en la Ribera y sigan formando parte activa de la vida del municipio a pesar de las dificultades que provoca la enfermedad.
Cada mes de marzo, en Albalat de la Ribera, la fiesta adquiere así un significado añadido: el de la memoria compartida y la inclusión.
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