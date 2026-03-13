El gobierno de Alzira afea el cambio en los premios de ‘llibrets’ y pide a la Generalitat priorizar la calidad, la creatividad y el valenciano

El equipo de gobierno de Alzira llevará al próximo pleno del 25 de marzo la polémica sobre los premios de la Generalitat Valenciana a los ‘llibrets’ falleros. El tripartito, formado por Compromís, PSPV y UCIN, presentará una moción “para reclamar que los premios vuelvan a priorizar la calidad literaria, la creatividad y la promoción del valenciano”. De esta manera el gobierno alzireño toma partido en la polémica surgida a causa de la modificación el pasado mes de las bases de que regulan el concurso de ‘llibrets’. Según el comunicado difundido, “la nueva regulación ha generado inquietud dentro del mundo fallero porque incorpora criterios que, según muchas comisiones, pueden desvirtuar el espíritu original de estos galardones”. Ya que, según explican, “tradicionalmente, los premios a los ‘llibrets’ han sido un reconocimiento a la calidad literaria, al trabajo cultural y a la promoción del valenciano dentro de la fiesta”. Mientras que la nueva regulación “ha generado inquietud dentro del mundo fallero porque incorpora criterios que, según muchas comisiones, pueden desvirtuar el espíritu original de estos galardones”.

En este sentido, cabe recordar que una decena de juntas locales y más de un centenar de asociaciones manifestaron a finales de febrero su preocupación por el cambio de criterios en la edición de este año, porque, a su entender, esta modificación implicaba priorizar la inversión económica frente al contenido cultural y lingüístico.

"Posibles desigualdades entre las comisiones"

“Los nuevos criterios dan más peso a factores como el volumen del ‘llibret’, la presencia de publicidad o la inversión económica, en detrimento de aspectos como la calidad de los textos, la creatividad o la aportación cultural”, consideran los socios del gobierno alzireño. Y, añaden, “esta orientación podría generar desigualdades entre comisiones, puesto que aquellas con más recursos pueden recurrir a servicios profesionales, mientras que otras muchas elaboran sus libretos gracias al trabajo voluntario de falleros y falleras”, como es el caso de algunas comisiones alzireñas que acumulan años de premios, como la falla Plaça la Malva, la Gallera, Pintor Andreu, El Mercat, Camí Nou o les Cantereries.

Buscar el consenso

Preocupados porque “esta tendencia puede poner en riesgo el carácter cultural de los premios y convertirlos en una competición basada en la capacidad económica más que en el mérito literario o cultura” y también porque “algunos criterios de valoración no requieran la lectura del contenido de los ‘llibrets’, hecho que cuestiona la naturaleza literaria de estos galardones”, solicitan volver a los criterios anteriores, y piden “revisar los criterios de valoración de los premios, crear un grupo de trabajo con representantes del mundo fallero y reorientar estas ayudas hacia un verdadero concurso cultural con un jurado cualificado e independiente”. Un consenso que el director general de Política Lingüística, Vicent Satorres, se ha mostrado dispuesto a perseguir de cara a la próxima convocatoria, según ha publicado Levante-EMV.

La moción también persigue “reafirmar nuestro compromiso con la cultura fallera, con la promoción del valenciano y con la defensa de unos premios que tienen que continuar siendo un estímulo real para la creación cultural, la calidad literaria y el trabajo de las comisiones falleras”, aseguran desde el gobierno de Alzira.