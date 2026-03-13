Seis vehículos arden o sufren daños en un incendio en un aparcamiento de Sueca

Un incendio registrado este jueves por la noche en una zona de estacionamiento de vehículos en Sueca provocó daños en seis coches y movilizó a bomberos del parque de Cullera y a efectivos de la Policía Local, cuya rápida intervención resultó clave para evitar que el fuego se extendiera a más vehículos estacionados en la calle Palleters.

Dos de los vehículos completamente calcinados. / Levante-EMV

Los agentes se desplazaron hasta el lugar de los hechos y, a través de la megafonía de los propios vehículos policiales, avisaron a los vecinos de la zona para que bajaran a retirar sus coches y así reducir el riesgo de que las llamas afectaran a más automóviles.

La llamada fue atendida con rapidez por numerosos residentes, que acudieron al aparcamiento para retirar sus vehículos. En algunos casos también se recurrió a la intervención de la grúa municipal para retirar coches que no podían ser movidos por sus propietarios.

La rápida intervención de la Policía Local, junto con otros medios municipales movilizados en la zona, fue fundamental para intentar evitar daños mayores y contener el alcance del incendio. Fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos han confirmado que su intervención se produjo a las 23 horas.

Finalmente, seis vehículos resultaron afectados por el fuego. En el momento de redactar esta información todavía no se han podido determinar las causas que originaron el incendio.

Noticias relacionadas

Ante este tipo de incidentes, desde los servicios municipales se insiste en la conveniencia de extremar la prudencia con el uso de material pirotécnico, especialmente en estas fechas festivas, para evitar situaciones de riesgo que puedan provocar daños personales o materiales.