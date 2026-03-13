Las dos mujeres que acusan de acoso al alcalde de Almussafes le denuncian por revelar datos privados

Las dos mujeres que han denunciado al alcalde de Almussafes, Toni González, por un presunto caso de acoso laboral y sexual en el canal interno del PSOE han presentado también una denuncia ante la Guardia Civil al considerar que el primer edil supuestamente habría revelado o filtrado datos personales y médicos relacionados con ellas que posteriormente han aparecido publicados en varios medios de comunicación.

Según consta en un acta de comparecencia realizada el 11 de marzo en el puesto de la Guardia Civil de Almussafes, una de las denunciantes acudió a las dependencias policiales para aportar información sobre diversas publicaciones periodísticas en las que, según afirman ambas, se difundían datos personales y sanitarios vinculados a su situación.

De acuerdo con la declaración recogida en el documento, tras contactar con algunos de los medios que publicaron esas informaciones, estos habrían indicado que los datos procedían de manifestaciones realizadas por el propio alcalde o de información facilitada desde su entorno.

Las denunciantes sostienen que las declaraciones públicas realizadas por el primer edil incluirían información privada relacionada con los hechos denunciados y afirma que parte de esas afirmaciones no se corresponden con la realidad. Además, considera que la difusión de esos datos vulnera su derecho a la privacidad.

En la comparecencia ante la Guardia Civil se aportan también varias publicaciones de prensa relacionadas con estas declaraciones, así como documentación vinculada a un expediente de la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana relativo a presuntas represalias denunciadas en este caso.

La Guardia Civil recogió la declaración dentro de las diligencias correspondientes, que deberán determinar si la difusión de la información denunciada pudo vulnerar la normativa de protección de datos o dar lugar a otras responsabilidades.