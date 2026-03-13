Multas de 600 euros en Algemesí por dañar mobiliario público con petardos

El uso inadecuado de los petardos puede salir muy caro. El Ayuntamiento de Algemesí ha impuesto las dos primeras sanciones por el incumplimiento de la normativa que regula la utilización de artículos pirotécnicos que, a pesar de aplicar el grado más bajo, ascienden a 601 euros.

Estas multas se han impuesto a dos menores a los que una patrulla de la Policía Local detectó el martes por la noche lanzando petardos dentro de una zona de juegos infantiles, provocando daños en el mobiliario urbano y sin cumplir las normas básicas de seguridad exigidas, según ha informado el ayuntamiento.

Fuentes municipales detallan que esta conducta infringe la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudad, que tipifica como infracción grave la utilización de artículos pirotécnicos incumpliendo la normativa aplicable o sin adoptar las medidas de seguridad obligatorias y, por tanto, se asocia a conductas vandálicas.

Esta normativa por el uso inadecuado de material pirotécnico prevé multas de entre 601 y 30.000 euros, especialmente cuando se produce en lugares públicos sensibles, como pueden ser zonas infantiles, o cuando se realiza fuera del horario permitido o utilizando el mobiliario urbano.

El concejal de Seguridad Ciudadana, Kiko Reinoso, ha señalado que “la pólvora forma parte de nuestra cultura festiva, pero siempre se ha de utilizar con responsabilidad y respetando las normas de seguridad”.

El ayuntamiento recuerda a la ciudadanía la importancia de hacer un uso responsable de la pirotecnia con el objetivo de garantizar la seguridad de todas las personas y evitar sanciones y situaciones de riesgo en espacios públicos.

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El alcalde de Algemesí, José Javier Sanchis, por su parte, ha remarcado la necesidad de cuidar “aquello que con el esfuerzo estamos reconstruyendo y tener consideración de los horarios de descanso, con los animales y con personas con hipersensibilidad sensorial”.