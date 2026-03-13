El Nou Bàsquet Alzira se asegurará la cuarta plaza si gana este domingo al Onil

El Gas Express Nou Bàsquet Alzira asegurará este domingo la cuarta plaza de la Primera División Nacional si gana al Onil a partir de las 18 h. en el Pérez Puig. Será una cuestión matemática ya que la lógica indica que es altamente improbable que los discípulos de David Folch pierdan todos los partidos y los colivenses los ganen para arrebatarles la cuarta plaza que daría ventaja campo en la primera eliminatoria.

El conjunto alzireño ganó en la última jornada al Elx Raíz Verde por un claro 54-70 que tuvo sus idas y venidas en el electrónico. El arranque del partido fue “de los mejores inicios que hemos protagonizado”, indicó el técnico del conjunto alzireño. Con cuatro triples repartidos entre Lerín, Will, Matevz y Tomás Sanchiz y un gran nivel defensivo, dejaron a los ilicitanos en 6 puntos por 18 de los ribereños que acabaron en un 14-20 al final del primer cuarto. En el segundo, los errores alzireños en defensa y un mayor acierto de los alicantinos dieron la vuelta al marcador hasta 33-32.

Con un enorme trabajo defensivo y uno de los mejores terceros cuartos de la temporada, “crecimos con transiciones y les dejamos en seis puntos en diez minutos”. Los ribereños anotaron 19 y arrancaron el último tramo con un +12 (39-51). El ritmo anotador se mantuvo hasta el 54-70 final, diferencia que en el último minuto había llegado a los 21 puntos (49-70).

Sueca y Alginet B perdieron sus partidos 95-80 en Altea y 64-90 contra la Vila Joiosa. Con esta derrota, los alginetenses tienen prácticamente imposible su salvación ya que tiene cuatro victorias de diferencia con los vileros a falta de seis encuentros. Los suecanos deberán seguir luchando para conservar la octava posición con la que jugarían play-off. Siete equipos están alrededor de esta plaza. Ambos se enfrentarán el domingo a las 20 h. en Les Oliveretes de la capital de la Ribera Baixa.